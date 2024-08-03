«Бешикташ» разгромил «Галатасарай» и стал обладателем Суперкубка Турции

«Бешикташ» обыграл «Галатасарай» (5:0) и стал обладателем Суперкубка Турции.
Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле. На 53-й минуте Йонас Свенссон удвоил преимущество «чёрных орлов». На 81-й минуте Иммобиле оформил дубль, реализовав пенальти. А на 88-й минут защитник «Галатасарая» Виктор Нельссон получил красную карточку. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Бешикташа» Рафа Силва забил четвёртый гол в ворота «Галатасарая», а через минуту Эркан Хекимоглу отправил пятый мяч в сетку ворот соперника.
Таким образом, «Бешикташ» завоевал Суперкубок Турции в десятый раз в своей истории.
Они видели игру в Питере....
Они видели игру в Питере....
У Галатасарая топ состав. Правда староват.
У Галатасарая топ состав. Правда староват.
Восток дело тонкое.
Восток дело тонкое.