«Бешикташ» разгромил «Галатасарай» и стал обладателем Суперкубка Турции

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вчера, 22:42

«Бешикташ» обыграл «Галатасарай» (5:0) и стал обладателем Суперкубка Турции.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле. На 53-й минуте Йонас Свенссон удвоил преимущество «чёрных орлов». На 81-й минуте Иммобиле оформил дубль, реализовав пенальти. А на 88-й минут защитник «Галатасарая» Виктор Нельссон получил красную карточку. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Бешикташа» Рафа Силва забил четвёртый гол в ворота «Галатасарая», а через минуту Эркан Хекимоглу отправил пятый мяч в сетку ворот соперника.

Таким образом, «Бешикташ» завоевал Суперкубок Турции в десятый раз в своей истории.