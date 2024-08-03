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«Бешикташ» разгромил «Галатасарай» и стал обладателем Суперкубка Турции

вчера, 22:42
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 5Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)БешикташМатч завершен

«Бешикташ» обыграл «Галатасарай» (5:0) и стал обладателем Суперкубка Турции.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле. На 53-й минуте Йонас Свенссон удвоил преимущество «чёрных орлов». На 81-й минуте Иммобиле оформил дубль, реализовав пенальти. А на 88-й минут защитник «Галатасарая» Виктор Нельссон получил красную карточку. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Бешикташа» Рафа Силва забил четвёртый гол в ворота «Галатасарая», а через минуту Эркан Хекимоглу отправил пятый мяч в сетку ворот соперника.

Таким образом, «Бешикташ» завоевал Суперкубок Турции в десятый раз в своей истории.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:40
Плагиат....
Они видели игру в Питере....
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:35
Бешик отомстил
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 22:51
Это какой-то позор.

У Галатасарая топ состав. Правда староват.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:46
И где предсказатели разгрома Бешикташа?
Восток дело тонкое.
ejnxyta8evhv
ejnxyta8evhv
вчера в 22:46
Удивительно что так легко обыграли Сарай, команды примерно равны
Гость
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