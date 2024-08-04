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В махачкалинском «Динамо» оценили первый в Дагестане матч РПЛ с Fan ID

вчера, 23:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» уступило «Пари НН» (0:1) в первом домашнем матче в рамках РПЛ в своей истории. Игра прошла на «Анжи-Арене» в Каспийске.

На трибунах было 6 895 болельщиков. Встреча стала первой для дагестанского клуба с использованием системы карты болельщика. По информации источника со ссылкой на министра цифрового развития региона Юрия Гамзатова, более 28 тысячи человек в Дагестане оформили Fan ID.

Как отметил один из посетителей, он легко получил карту болельщика и не испытал проблем с попаданием на матч.

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов тоже положительным образом оценил работу служб стадиона в день дебютного домашнего матча клуба в Премьер-Лиге:

Всё прошло нормально, много людей собралось. Думаю, мы сработали на четвёрку. Спасибо всем службам, «Анжи-Арене», все большие молодцы, но хотелось бы порадовать болельщиков.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:12
Для успешной работы стадиона необходимо внедрять карту болельщика это дух нашего времени!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:47
Удачной игры Динамо на своем стадионе.
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