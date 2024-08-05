Дзагоев собирается учиться на тренера

Селекционер ЦСКА сообщил о намерении получить лицензию тренера.

В декабре пойду учиться, чтобы получить тренерскую лицензию. Уже зарегистрировался, все документы заполнил. Детским тренером, наверное, не стану — терпения не хватит. Может быть, сначала буду помощником главного тренера. Посмотрим. Обучение в академии РФС , в группе сразу на две категории B+A. Братья Березуцкие и Игнашевич застали последний год, когда можно было по ходу игровой карьеры начать учёбу. Мы подали документы вместе с Набабкиным, Васиным и Щенниковым. Но потом началась пандемия, произошли перемены. Теперь можно поступать в академию только тогда, когда закончил карьеру.