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Дзагоев собирается учиться на тренера

вчера, 17:27

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев сообщил о намерении получить лицензию тренера.

В декабре пойду учиться, чтобы получить тренерскую лицензию. Уже зарегистрировался, все документы заполнил. Детским тренером, наверное, не стану — терпения не хватит. Может быть, сначала буду помощником главного тренера. Посмотрим. Обучение в академии РФС, в группе сразу на две категории B+A. Братья Березуцкие и Игнашевич застали последний год, когда можно было по ходу игровой карьеры начать учёбу. Мы подали документы вместе с Набабкиным, Васиным и Щенниковым. Но потом началась пандемия, произошли перемены. Теперь можно поступать в академию только тогда, когда закончил карьеру.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:19
Привет Игорь!
Спасибо, что написал, а то мну запереживал...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:58
шикарный был игрок.
увы, травмы помешали ему раскрыться в полную силу.
а так Алан может гордиться своей карьерой.
учиться никогда не поздно.
потом стажировку в клуб РПЛ, затем и европейский клуб из топ-5.
на удачу можно брить голову.
владельцы богатых клубов под диктатом лысых тренеров)))
R B
R B
вчера в 21:06
Будет получать травмы даже будучи тренером.
lotsman
lotsman
вчера в 19:48
Футбол знает, игру понимает, может получится не плохой тренер. Удачи.
112910415
112910415
вчера в 19:34
нервный сильно ...
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:32
Привет дружище.
Этой новости где-то уже пол года, а то и больше. Он сам об этом говорил .
a-league
a-league
вчера в 18:57
С такой склонностью к хрустальности надо было учиться на стеклодува
t8azenv54vcy
t8azenv54vcy
вчера в 18:52
Опыт игрока большой теперь надо поучить тренерские азы!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Так уже эта новость была?
Нет?
Удачи.
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 18:36
Удачи. Талантливый парень.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:35
Вот и Дзага уже в академию пошел...Желаю стать хорошим тренером и на долго , не как футбольная карьра
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:15, ред.
Хорошее дело,может будет хороший тренер.
Сп62
Сп62
вчера в 17:40
Трудно за ранее угадать из кого выйдет, а из кого не выйдет, тренер. Как правило, только практическая деятельность выявлет способности человека.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:35
Сомневаюсь, что из талантливого игрока получится хороший тренер. Помню, как он посылал Слуцкого. Так же будут посылать и его.
p2f7bhxuw73d
p2f7bhxuw73d
вчера в 17:31, ред.
Сколько у нас уже таких тренеров-вредителей, куда еще их плодят.
Гость
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