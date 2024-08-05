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Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре»

вчера, 20:16

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду приступил к тренировкам с командой.

Португалец вернулся в расположение клуба из Эр-Рияда 4 августа после отпуска.

Команда начнёт новый сезон 14 августа матчем за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном».

Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре»Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре»Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре»Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре»

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Все комментарии
EIIiada
EIIiada
вчера в 21:14
Ну это уже просто смешно. Уже был Суперкубок СА в апреле. Всего 4 месяца прошло, а уже новый розыгрыш. Уже не знают, что придумать, чтобы балласт наконец-то выиграл хоть какой-то трофей. В прошлом году организовали "Арабскую ЛЧ", но ее никто не признал, поэтому в этом году не стали проводить, а сместили сроки проведения Суперкубка. Дайте ему уже выиграть, а то уже его жалко. После позора на Евро ему еще сильнее нужен трофей. Этот мусорный как раз подойдет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:24
Интересно, сколько он ещё будет играть ?
В какой команде он закончит свою славную карьеру?
Надолго ли Криштиану задержится в сборной Португалии?
Успеет ли Роналду сыграть вместе с сыном за сборную, хотя бы символически?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:23
король просыпается))
держись, саудовская лига
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