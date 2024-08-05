Роналду вернулся к тренировкам в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду приступил к тренировкам с командой.
Португалец вернулся в расположение клуба из Эр-Рияда 4 августа после отпуска.
Команда начнёт новый сезон 14 августа матчем за Суперкубок Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном».
В какой команде он закончит свою славную карьеру?
Надолго ли Криштиану задержится в сборной Португалии?
Успеет ли Роналду сыграть вместе с сыном за сборную, хотя бы символически?
В какой команде он закончит свою славную карьеру?
Надолго ли Криштиану задержится в сборной Португалии?
Успеет ли Роналду сыграть вместе с сыном за сборную, хотя бы символически?
держись, саудовская лига
держись, саудовская лига