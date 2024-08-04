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«Зенит» продолжит традицию проведения открытых тренировок в знаковых местах

вчера, 15:18

6 августа «Зенит» проведёт открытую тренировку в Александровском саду у Медного всадника. В прошлом году тренировочной площадкой стал Михайловский сад Русского музея. Таким образом, «Зенит» продолжает традицию проведения открытых тренировок в знаковых для Санкт-Петербурга местах.

Во вторник в 14:00 начнётся развлекательная программа, которая будет включать в себя конкурсы и выставку выигранных клубом трофеев прошлого сезона. Открытая тренировка стартует в 16:00. На ней футболисты «Зенита» проведут мастер-класс для болельщиков.

«Зенит» продолжит традицию проведения открытых тренировок в знаковых местах

Напомним, в текущем сезоне «сине-бело-голубые» выдали лучший старт в истории российского футбола.

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Зенит
Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:35
- Ну допустим... И что? Разве это плохо? Пусть детвора смотрит и учится, ведь не у всех есть возможность попасть на официальные матчи! Советую и остальным клубам поступать так же. Глядишь, через годик-другой и количество болельщиков на трибунах увеличится...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:52
Всё иак, ноя к тому, что если про футбол то Спартак
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
С таким же успехом ты бы мог рассказать на этой ветке принцип работы индукционной варочной плиты или о системе устройства синхронных цифровых сетей.....))
xf9pcezmw3fj
xf9pcezmw3fj
вчера в 16:12
Это очень хорошая традиция, быть ближе к своим болельщикам.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:08
Удачи, Спартак, вперёд и только вперёд, молодцы
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
По сути это не тренировка. Это показательное шоу.)
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:27, ред.
Один город! Одна команда!
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