«Зенит» продолжит традицию проведения открытых тренировок в знаковых местах

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вчера, 15:18

6 августа «Зенит» проведёт открытую тренировку в Александровском саду у Медного всадника. В прошлом году тренировочной площадкой стал Михайловский сад Русского музея. Таким образом, «Зенит» продолжает традицию проведения открытых тренировок в знаковых для Санкт-Петербурга местах.

Во вторник в 14:00 начнётся развлекательная программа, которая будет включать в себя конкурсы и выставку выигранных клубом трофеев прошлого сезона. Открытая тренировка стартует в 16:00. На ней футболисты «Зенита» проведут мастер-класс для болельщиков.

Напомним, в текущем сезоне «сине-бело-голубые» выдали лучший старт в истории российского футбола.