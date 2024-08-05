Глава Дагестана назвал несправедливым судейство в матче с «Пари НН»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём Telegram-канале поделился мнением о матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче.

Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.

Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор лёгкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?

Как и большинство дагестанцев, возмущён таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую Премьер-Лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!

Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что «Бобровский просто принёс три очка „Пари НН“». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей!