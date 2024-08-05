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Глава Дагестана назвал несправедливым судейство в матче с «Пари НН»

вчера, 21:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём Telegram-канале поделился мнением о матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче.

Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.

Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор лёгкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?

Как и большинство дагестанцев, возмущён таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в Российскую Премьер-Лигу, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!

Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что «Бобровский просто принёс три очка „Пари НН“». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей!

Очень надеюсь, что этот случай явится предметом разбирательства в судейском комитете РФС и станет прецедентом в нашем футболе.

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Все комментарии
5g9w6mb5axpu
5g9w6mb5axpu
сегодня в 05:18
На кол судью, что бы другим неповадно было.
112910415
112910415
сегодня в 04:55
требуется суровое решение
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 22:36
Есть премьер-лига. И то, как она смотрится, очень обидно
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:30
Ждём митинг за выбор главами республик судей на каждый матч ..
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 22:29
А может, оставим судью! Дело то глубже. Есть явный настрой, кто пойдет дальше, а кто "должен скатиться ниже"?
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:27
Весь мир об этом говорит, засудили Махачкалинцев
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:21
Ошибаются все, топят единицы.
Бобра к ответу!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
Конечно это не ошибка Бобровского. Это умышленно сделано. Так ошибаться мог только начинающий судья.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:05
бобровского департировать,в израиль!
Futurista
Futurista
вчера в 22:01
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:00
Пошла в ход тяжёлая артиллерия
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