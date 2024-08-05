ЭСК РФС рассмотрит спорные эпизоды матча «Динамо» Мх — «Пари НН»

Служба коммуникаций РФС сообщила, что спорные эпизоды матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» рассмотрит ЭСК.
Спорные эпизоды матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» будут изучены Экспертно-судейской комиссией при президенте РФС, куда входят ведущие независимые международные эксперты Равшан Ирматов, Нестор Питана и Джюнейт Чакыр, а также руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич.
Ранее в «Динамо» раскритиковали судейство данной игры.
Пусть у вас (РФС, премьер-лига) всë будет хорошо, окейно, даже. Но всë это практически всегда видно, и пойдут скандалы, склоки, тяжело будет отмыться.
Пусть у вас (РФС, премьер-лига) всë будет хорошо, окейно, даже. Но всë это практически всегда видно, и пойдут скандалы, склоки, тяжело будет отмыться.