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ЭСК РФС рассмотрит спорные эпизоды матча «Динамо» Мх — «Пари НН»

вчера, 15:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Служба коммуникаций РФС сообщила, что спорные эпизоды матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» рассмотрит ЭСК.

Спорные эпизоды матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» будут изучены Экспертно-судейской комиссией при президенте РФС, куда входят ведущие независимые международные эксперты Равшан Ирматов, Нестор Питана и Джюнейт Чакыр, а также руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич.

Ранее в «Динамо» раскритиковали судейство данной игры.

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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 20:50
Ну видно же не вооружëнным взглядом, что функционеры от футбола, "притапливают" Махачкалу. Тяжело, а может даже не возможно, будет бороться одной или нескольким командам.
Пусть у вас (РФС, премьер-лига) всë будет хорошо, окейно, даже. Но всë это практически всегда видно, и пойдут скандалы, склоки, тяжело будет отмыться.
rk257xyz2ha8
rk257xyz2ha8
вчера в 18:40
Очередное посмешище! Господа, себя то хоть нужно уважать! Про народ и болельщиков просто молчим!
Сп62
Сп62
вчера в 17:45
А нзависимве эксперты у нас на постоянной основе или по совместительству?
h7cypu5jhedt
h7cypu5jhedt
вчера в 15:52
Только вряд ли что это изменит.
Гость
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