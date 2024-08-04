Газизов: «Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил»

1722802665

вчера, 23:17

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» высказался о судействе в матче 3‑го тура РПЛ с «Пари НН».

Нижегородская команда победила со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Николай Калинский на 81-й минуте. На 60-й махачкалинцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Муталип Алибеков. Главным арбитром встречи был .