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Газизов: «Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил»

вчера, 23:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в матче 3‑го тура РПЛ с «Пари НН».

Нижегородская команда победила со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Николай Калинский на 81-й минуте. На 60-й махачкалинцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Муталип Алибеков. Главным арбитром встречи был Ян Бобровский.

С этим судьёй надо заканчивать. Смотрите футбол. Пусть его проверят на детекторе, все его счета, всё, что есть. Всё станет ясно, когда посмотрите матч. Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:44, ред.
Думаю что Газизова президент Динамо поправит.
Там (в РПЛ) вообще не должно быть кипиша по судейству.
Это же наш чемпионат, - сегодня с Махачкалы сняли 3 очка, через тур/два вернут.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:33
Вот мы говорим судья, судья....а не задаться ли нам вопросои , а кто судье указал так судить. Он же не самоубийца....как говорят у нас ...зри в корень....)
cska1948
cska1948 ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 07:59
Там в ворота Динамо поставили пенальти которого НЕ БЫЛО.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 07:58
Смотрел матч. Согласен. Мягко говоря- судья явно не был нейтрален. Назначил левейший пенальти, в ворота Махачкалы, а чистый в ворота НН, не поставил. Такой футбол нам не нужен. Надеюсь этого судью, мы больше в вышке не увидим.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 07:15
Пари НН выиграло по праву Российской команды...
112910415
112910415
сегодня в 04:52
очень редкий случай, когда с Газизовым надо согласиться !
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:17
ян бобровский,капитальный......Зло держит на Дагестан.Ему наверно ас Салам алейкум сделали Дагестанцы!
ABir
ABir
сегодня в 01:29
Надо забить на судейство, и все пытаться доказать в игре. Иначе, одно растройство будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:49, ред.
Запомнилось как данный арбитр назначал перебитие пенальти 3 раза...в матче «Торпедо» «Ростов».....пока не забьют....в 2022-м году...
А в итоге : В РФС посчитали, что судья должен был назначать штрафной в ворота «Ростова», а не «Торпедо».
...вообще не в те ворота назначил...)))

Сегодня проще....
Вообще без нарушения назначил пенальти....
Как выразился Аршавин : "«Считаю, что судья Ян Бобровский просто принес три очка «Пари НН».....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:36
Уж кто бы свой фонтан разевал...
Naherger
Naherger
сегодня в 00:22
А что такого там случилось?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:17
Газизов: -:Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил - надо , что бы судили его... )))
Futurista
Futurista
вчера в 23:33
Газизов газует)...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:28
Есть комиссия пусть решает этот вопрос - если есть основание..
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