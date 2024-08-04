Газизов: «Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в матче 3‑го тура РПЛ с «Пари НН».
Нижегородская команда победила со счётом 1:0. Единственный гол с пенальти забил полузащитник Николай Калинский на 81-й минуте. На 60-й махачкалинцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Муталип Алибеков. Главным арбитром встречи был Ян Бобровский.
С этим судьёй надо заканчивать. Смотрите футбол. Пусть его проверят на детекторе, все его счета, всё, что есть. Всё станет ясно, когда посмотрите матч. Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил.
Там (в РПЛ) вообще не должно быть кипиша по судейству.
Это же наш чемпионат, - сегодня с Махачкалы сняли 3 очка, через тур/два вернут.
Там (в РПЛ) вообще не должно быть кипиша по судейству.
Это же наш чемпионат, - сегодня с Махачкалы сняли 3 очка, через тур/два вернут.
А в итоге : В РФС посчитали, что судья должен был назначать штрафной в ворота «Ростова», а не «Торпедо».
...вообще не в те ворота назначил...)))
Сегодня проще....
Вообще без нарушения назначил пенальти....
Как выразился Аршавин : "«Считаю, что судья Ян Бобровский просто принес три очка «Пари НН».....
А в итоге : В РФС посчитали, что судья должен был назначать штрафной в ворота «Ростова», а не «Торпедо».
...вообще не в те ворота назначил...)))
Сегодня проще....
Вообще без нарушения назначил пенальти....
Как выразился Аршавин : "«Считаю, что судья Ян Бобровский просто принес три очка «Пари НН».....