«Факел» подаст запрос в ЭСК РФС по итогам матча против «Краснодара»

«Факел» подаст запрос в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара». Речь идёт о незасчитанном голе хавбека воронежцев Дилана Мертенса на 75-й минуте матча и о неудалении полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте игры.
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