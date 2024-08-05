Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Факел» подаст запрос в ЭСК РФС по итогам матча против «Краснодара»

вчера, 13:18
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Факел» подаст запрос в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара». Речь идёт о незасчитанном голе хавбека воронежцев Дилана Мертенса на 75-й минуте матча и о неудалении полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте игры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Газизов: «Надо, чтобы этот судья больше никогда не судил»
04 августа
Председатель судейского комитета высказался о зарплатах молодых арбитров
03 августа
В РФС рассказали о новшествах в работе арбитров
03 августа
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 3-го тура Российской Премьер-Лиги
02 августа
ОфициальноСудья правильно назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
01 августа
«Факел» оспорит красную карточку Багамаева
31 июля
Сортировать
Все комментарии
prdm4ccanus2
prdm4ccanus2
вчера в 13:45
Факел прав на сто процентов, он должен был победить, жаль что такие вопросы у нас не решаются.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:33
Можно подать конечно, но у нас в ЭСК не могут принимать никаких решений. Ничего не изменится
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:29
Подавай не подавай А результат на табло
Capral
Capral
вчера в 13:27
Гол Факела отменём честно и нечего здесь ныть. Мяч ушел за линию полностью и на одном из ракурсов это было великолепно видно- без вопросов!!! По поводу удаления? Ну, вобщем, да, Сперцян, имея уже одну карточку- демонстративно выбил мяч после свистка, за что, конечно полагается вторая карточка, но её не последовало... Вопросы конечно есть, но не думаю, что только в пользу Факела. Гол Краснодара офсайдный, но и его, можно тоже выставить в качестве претензии арбитру, как и в случае с незасчитанным голом Воронежа. У любой медали- всегда две стороны...
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:23
Никогда такого не было и вот опять
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 