Гаджиев: «Судейство — один из тормозов российского футбола»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал российское судейство по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».
Это не первая и не последняя ситуация. Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инциденты, произошедшие в матче между «Динамо» и «Пари НН».
Большинство наших игроков видят в нём только деньги.
Поэтому попадая в богатый клуб перестают развиваться.
Правда агенты распускают слухи о востребованности клиентов.
Некоторое время это им удаётся, потом всё заканчивается.
За обучение в детских школах нужно платить большие деньги.
Талантливых детей с периферии оставляют за бортом.
Тем временем монополии покупают клубы и тратят народные средства на развитие иностранного футбола
Большинство наших игроков видят в нём только деньги.
Поэтому попадая в богатый клуб перестают развиваться.
Правда агенты распускают слухи о востребованности клиентов.
Некоторое время это им удаётся, потом всё заканчивается.
За обучение в детских школах нужно платить большие деньги.
Талантливых детей с периферии оставляют за бортом.
Тем временем монополии покупают клубы и тратят народные средства на развитие иностранного футбола