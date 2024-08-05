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Гаджиев: «Судейство — один из тормозов российского футбола»

вчера, 12:41

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал российское судейство по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

Это не первая и не последняя ситуация. Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инциденты, произошедшие в матче между «Динамо» и «Пари НН».

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:35
Правильно,это тормоз футбола,они даже ненужными свистками тормозят ритм игры,когда им надо.Они сажают на карточки спецом,они,если надо игроков с 3 карточками сажают на четвертую,чтобы пропустил следующую встречу,в угоду третьей комонды по заказу.ВАР появился,казалось ну все,а нет,где им надо даже не просматривают .Да блин сколько всего.Не надо им вообще повышать зарплату,сия зараза,как сказал Петр 1 сама себя прокормит.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:29
Выгораживаем судей? Конечно,это же на Вашего клуба коснулась. Все люди,могут ошибаться,но то что вчера,это умысел.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:40, ред.
Вот кто оказался тормозом развития российского футбола. Как я раньше не догадался. Арбитры ! Надо же додуматься до такого маразма. Не меньше, если не больше скандалов в ведущих европейских чемпионатах, но это не мешает становиться и чемпионом, и призёрами первенства Европы. Совковое мышление г-на Гаджиева.
b2fz98kxm9zh
b2fz98kxm9zh
вчера в 13:32
Так говорят в основном неудачники
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:27
Судейство не самый сильный тормоз нашего футбола.
Большинство наших игроков видят в нём только деньги.
Поэтому попадая в богатый клуб перестают развиваться.
Правда агенты распускают слухи о востребованности клиентов.
Некоторое время это им удаётся, потом всё заканчивается.
За обучение в детских школах нужно платить большие деньги.
Талантливых детей с периферии оставляют за бортом.
Тем временем монополии покупают клубы и тратят народные средства на развитие иностранного футбола
tz5ar2v6f9g3
tz5ar2v6f9g3
вчера в 13:20, ред.
Так уж и всего российского футбола, судьи ошибаются, продаются, но не во всех же матчах поголовно.
5995s66h3zpd
5995s66h3zpd
вчера в 13:18
Когда, команда не умеет играть, то всегда найдется виновник ее неудач, это может быть Зенит, Спартак, судья, плохое поле, отвратительная погода и куча еще всякого. Не не выиграть у себя на поле у пари НН может только очень слабая команда, а потом трезвонить на весь мир о плохом судействе.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:16
Да согласен с этим. Но смысл сейчас нытья? - этим уже ниче не изменишь
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:12
Легко сказать- играть надо. А как играть, если тебя откровенно засуживают? Если говорить о вчерашнем пенальти в Махачкале, то он, не идет ни в какое сравнение с тем футбольным ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, которое случилось в Краснодаре, пару лет назад, в игре Краснодар-Динамо!!!!!!! Интересно, чтобы Гаджиев сказал бы, после того инцидента...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:54
А где же судейство без ошибок? Это проблема была, есть и будет, ну пока каких-то роботов не выпустят вместо них, и то даже тогда будет много недовольных! Нужно играть и на поле все доказывать
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 12:52
Его понять можно
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