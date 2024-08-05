Гаджиев: «Судейство — один из тормозов российского футбола»

Президент махачкалинского «Динамо» раскритиковал российское судейство по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

Это не первая и не последняя ситуация. Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой.