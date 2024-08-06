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Кайседо объяснил, почему перешёл в «Челси», а не в «Ливерпуль»

вчера, 09:42

Полузащитник Мойсес Кайседо рассказал, почему принял решение перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль».

Это было трудное решение, потому что «Ливерпуль» — большой клуб. Но «Челси» был со мной пару месяцев, и я чувствовал, что не могу упустить этот переход. «Челси» был со мной в трудные времена, когда «Брайтон» не хотел меня продавать. Это было трудное решение, но на 100% правильное.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 15:39
У Челси таких Касьедо уже человек 5 есть в составе.
ywarpvzb49g6
ywarpvzb49g6
вчера в 12:15
Сказочник, а банально Челси просто больше предложил.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:23
В конце прошлого сезона играл отлично. Посмотрим, как пойдет сейчас, с новым, пока не понятным тренером
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:22
Думаю когда Ливерпуль пытался перехватить его и готовы были платить 100+ миллионов, то и готовы были платить эти 145 тысяч в неделю, не космическая ЗП.
А так, Кайседо должен был перейти в Челси ещё в зимнее ТО, переговоры велись месяц, и по итогу Брайтон не продал, спустя пол года летом Челси просто добил трансфер эквадорца
ehhzgz6b6krn
ehhzgz6b6krn
вчера в 10:08
Правильное или нет, жизнь покажет
ghs42nnpdnnc
ghs42nnpdnnc
вчера в 10:07
Каждый выбирает то, что ему по душе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:06
Челси предложил более выгодные условии личного контракта.....и ты стал синим
Вещий
Вещий
вчера в 09:58
Ну если уж принял решение, то удачи в играх
drug01
drug01
вчера в 09:44
Значит ближе Челси! Удачной игры!!!
Гость
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