Кайседо объяснил, почему перешёл в «Челси», а не в «Ливерпуль»

Полузащитник рассказал, почему принял решение перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль».

Это было трудное решение, потому что «Ливерпуль» — большой клуб. Но «Челси» был со мной пару месяцев, и я чувствовал, что не могу упустить этот переход. «Челси» был со мной в трудные времена, когда «Брайтон» не хотел меня продавать. Это было трудное решение, но на 100% правильное.