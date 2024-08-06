Кайседо объяснил, почему перешёл в «Челси», а не в «Ливерпуль»

Полузащитник Мойсес Кайседо рассказал, почему принял решение перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль».
Это было трудное решение, потому что «Ливерпуль» — большой клуб. Но «Челси» был со мной пару месяцев, и я чувствовал, что не могу упустить этот переход. «Челси» был со мной в трудные времена, когда «Брайтон» не хотел меня продавать. Это было трудное решение, но на 100% правильное.
А так, Кайседо должен был перейти в Челси ещё в зимнее ТО, переговоры велись месяц, и по итогу Брайтон не продал, спустя пол года летом Челси просто добил трансфер эквадорца
А так, Кайседо должен был перейти в Челси ещё в зимнее ТО, переговоры велись месяц, и по итогу Брайтон не продал, спустя пол года летом Челси просто добил трансфер эквадорца