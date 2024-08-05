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Рэшфорд и Санчо вложились в компанию, производящую лосьоны для детей

вчера, 22:16

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо инвестировали в бренд Nala’s Baby, который занимается производством детских лосьонов для ухода за кожей и волосами.

Он был запущен в 2020 году британским рэпером Крептом (настоящее имя Кейсио Джонсон) и его бывшей девушкой Сашей Эллис Гилберт. Сообщается, что стоимость компании — 17 млн фунтов стерлингов, в число её известных акционеров входит боксёр Энтони Джошуа.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:04
Чёрного кобеля не отмоешь добела ( русская народная пословица).
g4zak327rbv5
g4zak327rbv5
сегодня в 05:19
Где много известных, там много воровства.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:13
В лосьоны?.. 🤔.. Хорошо хоть не в гели.. Там занято.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:40
Лучше бы тренировались
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:36
Кого надо гнать, того оставили..., оставили чтоб МЮ и дальше падал.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:44
Деньги есть, почему не вложить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
возможно, такой бизнес весьма выгодный в Англии)))
вот в Индии бум отбеливателей для кожи.
и продажи отбеливающих кожу средств намного превысили продажи кремов по противодействии старения.
там женщины объединены общим слоганом = "тебя не возьмут замуж,
если твоя кожа останется темной..."
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:31
Оба уже давно не играют в футбол, обеих гнать надо
galem72
galem72
вчера в 22:22
Лучше бы эти два глубокопроблемных типка вложились в игру Юнайтед, чтобы на траве от них больше не было ватокатания.
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