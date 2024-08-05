Рэшфорд и Санчо вложились в компанию, производящую лосьоны для детей

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо инвестировали в бренд Nala’s Baby, который занимается производством детских лосьонов для ухода за кожей и волосами.
Он был запущен в 2020 году британским рэпером Крептом (настоящее имя Кейсио Джонсон) и его бывшей девушкой Сашей Эллис Гилберт. Сообщается, что стоимость компании — 17 млн фунтов стерлингов, в число её известных акционеров входит боксёр Энтони Джошуа.
вот в Индии бум отбеливателей для кожи.
и продажи отбеливающих кожу средств намного превысили продажи кремов по противодействии старения.
там женщины объединены общим слоганом = "тебя не возьмут замуж,
если твоя кожа останется темной..."
вот в Индии бум отбеливателей для кожи.
и продажи отбеливающих кожу средств намного превысили продажи кремов по противодействии старения.
там женщины объединены общим слоганом = "тебя не возьмут замуж,
если твоя кожа останется темной..."