Рэшфорд и Санчо вложились в компанию, производящую лосьоны для детей

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вчера, 22:16

Игроки «Манчестер Юнайтед» и инвестировали в бренд Nala’s Baby, который занимается производством детских лосьонов для ухода за кожей и волосами.

Он был запущен в 2020 году британским рэпером Крептом (настоящее имя Кейсио Джонсон) и его бывшей девушкой Сашей Эллис Гилберт. Сообщается, что стоимость компании — 17 млн фунтов стерлингов, в число её известных акционеров входит боксёр Энтони Джошуа.