«Челси» вышвырнул из клуба воспитанника и капитана. Трансфер объясняет суть проекта Боэли

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сегодня, 14:35

В некогда успешном клубе устроили балаган.

Отношение к Галлахеру – вердикт руководству «Челси»

Конор в «Челси» с восьми лет, воспитанник клуба. Был одним из капитанов. Провёл 37 матчей в прошлом сезоне в АПЛ , забил 5 мячей, сделал 7 ассистов. В позапрошлой кампании тоже был в основе. В 24 года Галлахер попал в заявку Англии на Евро-2024, хотя там невероятная конкуренция. Конор стал вице-чемпионом континента. Вернулся домой. А ему сказали, что или согласится на уход, или будет отстранён от первой команды. Шикарное отношение к воспитаннику, которого и раньше не особо уважали, отправляли в одну аренду за другой. В этом скандале весь новый «Челси».

Американский миллиардер Тодд Боэли быстро уничтожил остатки репутации лондонского клуба. Понятно, что всегда были немного хулиганами, задолго до выходок Азара и Терри. У «Челси» с Абрамовичем хватало недругов и врагов. Хейтеры стояли за углом и ждали повода устроить погром. Но во времена директрисы Грановской и директора Чеха были правила, невзирая на уловки, которые сейчас расследуют. Абрамович не умел уважать тренеров, уже никогда не научится. Зато методом перебора иногда попадали на удачливых специалистов. Тухель выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.

В следующем сезоне клуб не сыграет в престижном турнире, финишировали в АПЛ на шестой строчке. Теперь хотят выиграть Лигу конференций, как сказал крайний защитник Мало Гюсто. Но в клубе мало уважения к футболистам и густые скандалы. Тодд устроил шапито после демарша темнокожих футболистов в ответ на оскорбительную песню Энцо Фернандеса и других игроков сборной Аргентины. В итоге партнёры Фернандеса по клубу африканского происхождения заставили его позировать для фото. Представление для спонсоров смотрится лицемерно. Где все их принципы, когда дошло до дела?

Фернандес, если бы французы и англичане из «Челси» стояли на своём, отправился бы в другой клуб. И это нормально. Если футболист не уважает напарников, то ему не место в коллективе. Вот только Энцо, переоценённый Боэли, значительно упал в цене. Купили за 121 миллион евро, продать смогли бы в лучшем случае за 70 миллионов евро. И дело не в том, расист он или нет. Не может футболист многократного победителя Лиги чемпионов записывать песню против своих одноклубников, это вопрос интеллекта. Особенно когда в новой основе «Челси» ждут семь или восемь темнокожих игроков.

Мареска легко может оказаться в положении Галлахера

Не рой могилу другому – сам в неё попадёшь. Поговорка возникла из библейских притчей Соломоновых. Катящий камень на другого – сам под него попадёт. Разумеется, тренер может решать, с кем ему работать. Но когда в «Челси» приходит из «Лестера» за 35 миллионов евро Дьюсбери-Холл, которому дают игровое время на сборах, но запрещают тренироваться с первой командой Галлахеру, то это больше похоже на кумовство, чем на объективную оценку футболистов.

Не исключаем, что Галлахер вынужден уйти, поскольку Боэли не может честно признать свой провал. Тодд настолько часто ошибался с подписаниями и настолько сильно переплатил за новичков, что теперь экстренно надо сбрасывать футболистов. Под раздачу попал Галлахер, поскольку Диего Симеоне готов заплатить за трансфер футболиста приличные деньги. Мареска заявил, что Конору предложили новый контракт, ведь нынешнее соглашение истекает через год.

Потребительство чистой воды. Подпиши контракт, чтобы могли вышвырнуть тебя дороже. Мареска зря так очевидно встал на сторону не футболистов, а руководства. Понятно, что американец Тодд Боэли, как истинный белый капиталист, не выбрал сторону темнокожих игроков в истории с провокацией Фернандеса. Заставил капитана Джеймса и французов из заявки проглотить оскорбление и взять деньги. Энцо перечислил средства в фонд борьбы с дискриминацией.

Дискриминация – актуальная тема для Англии. Король местных фашистов, который сбежал из страны, отправил своих бойцов нападать на людей. У «Челси» под управлением Боэли тоже неспокойно. Безумные контракты на много лет, чтобы обойти правила УЕФА . А теперь новая схема. «Челси» подписал за 22,5 миллиона евро футболиста ценой в 1 миллион, чтобы в ответ забрали их «балласт» с переплатой. Мареска прикрывает Боэли, но будет уволен после первых неудач.

В офисе клуба готовы уничтожить успехи «Челси» на поле

У «Арсенала» был бардак, пока не приехали менеджеры Эду и Артета. При Венгере всё развалилось, а несогласие Кронке и Усманова, владельцев клуба, усугубило падение «канониров». Много лет жили без Лиги чемпионов. «Челси» никто не гарантирует четвёртое место с нынешней конкуренцией. В «Манчестер Юнайтед» масштабная перестройка на уровне директоров и помощников тренера. Если тен Хаг не провалится, то Мареске будет сложно зайти в топ-4.

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» метят в тройку. «Тоттенхэм» и МЮ тоже богатые и мощные. Всегда может выскочить новый «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Одну путёвку в Лигу чемпионов в АПЛ время от времени перехватывает «выскочка». Тогда «Челси» потратит миллиарды евро новых владельцев, чтобы играть в Лиге конференций, которую не смотрят. Даже если на поле увидите игровой прогресс – а фанаты заждались, то боссы могут всё испортить.

У лондонского клуба столько феноменальных талантов, что не смогут играть настолько паршиво, как в прошлом сезоне. Вряд ли «Челси» будет беззубым и бессмысленным, как с Почеттино. У Маурисио бывали удачные поединки, верим в исправления некоторых минусов команды. Особенно если новичок Йоргенсен поймает кураж. Но АПЛ в эру бессмысленного капитализма – бездумно тратят одолженные миллиарды, приучила к правилу «рыба гниёт с головы».

Нет уважения к вице-капитану Галлахеру. Нет уважения к темнокожим в команде, где они в большинстве. И не будет уважения к Мареске. В футболе важна концентрация, а многие футболисты не готовы её показать. Капитан Джеймс, если избежит в ближайшие годы новых травм, снова задумается об уходе, как делал, когда им интересовался «Реал». «Челси» становится транзитным клубом. Агенты ходят к ним за состоянием, а босс нашёл пятого тренера за два года.