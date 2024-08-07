«Зенит» объявил о продлении контракта с Алипом

1723030516

вчера, 14:35

«Зенит» продлил соглашение с центральным защитником .

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

В феврале 2022 года клуб из Санкт-Петербурга арендовал игрока у «Кайрата», а в начале 2023-го выкупил футболиста у команды из Казахстана.