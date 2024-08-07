«Зенит» объявил о продлении контракта с Алипом

«Зенит» продлил соглашение с центральным защитником Нуралы Алипом.
Новый контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.
В феврале 2022 года клуб из Санкт-Петербурга арендовал игрока у «Кайрата», а в начале 2023-го выкупил футболиста у команды из Казахстана.
Он хоть иногда попадает в основной состав?
Или его продлевают для общего количества?
Если деньги есть можно длинную лавку оплатить.
Он хоть иногда попадает в основной состав?
Или его продлевают для общего количества?
Если деньги есть можно длинную лавку оплатить.