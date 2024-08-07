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«Зенит» объявил о продлении контракта с Алипом

вчера, 14:35

«Зенит» продлил соглашение с центральным защитником Нуралы Алипом.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

В феврале 2022 года клуб из Санкт-Петербурга арендовал игрока у «Кайрата», а в начале 2023-го выкупил футболиста у команды из Казахстана.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 21:54
халь алипа по игре,поздравляю по финансам
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:01
Титулоприносящий только один - газпром.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Поздравления...Нуралы титулоприносящему!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:08
Не хватающий звёзд с неба, но крепкий, надёжный в игре футболист, на которого можно положиться во время матча.
112910415
112910415
вчера в 16:56
он реально нужен ?
lotsman
lotsman
вчера в 16:23
Об этом уже объявляли, что с ним будет продлён контракт.
dt6zrkuv2r7k
dt6zrkuv2r7k
вчера в 16:18
Игрок для замены идеальный, играет часто, такой нужен команде.
adekvat
adekvat
вчера в 15:48
Правильно скоро его турки выкупят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:33
Именно так. Его держат по одной причине. Он казах, а они не считаются легионерами в РПЛ. А на лавке места всем хватит, как и в бюджете всем хватит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:15
Нуралы Алип как-то не на слуху.
Он хоть иногда попадает в основной состав?
Или его продлевают для общего количества?
Если деньги есть можно длинную лавку оплатить.
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 15:05
Алип, как полип, к газпрому намертво прилип.
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