Без Холанда и Рэшфорда. Самые высокооплачиваемые игроки каждого из клубов АПЛ в сезоне 2024/25

На их банковские счета капают круглые суммы.

Звезды Английской Премьер-Лиги входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов в мире: самые высокооплачиваемые игроки зарабатывают более 15 миллионов фунтов стерлингов в год. В связи с тем, что в футболе вращаются всё большие суммы денег, за последние несколько десятилетий зарплаты футболистов резко возросли, особенно на топовом уровне. Используя данные, предоставленные Capology, мы более подробно рассмотрели самых высокооплачиваемых игроков каждого клуба АПЛ в сезоне 2024/25 годов.

«Арсенал» – Кай Хаверц (280 тысяч фунтов в неделю)

Несколько удивительно, что Хаверц зарабатывает больше, чем Букайо Сака, Мартин Эдегор и Уильям Салиба, но это так. После перехода из «Челси» в «Арсенал» клуб предложил ему очень выгодный контракт стоимостью в 14,5 млн фунтов стерлингов в год.

«Астон Вилла» – Бубакар Камара и Юри Тилеманс (150 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Их заработная плата немного больше, чем у лучшего бомбардира команды Олли Уоткинса. Камара и Тилеманс получают самые большие зарплаты в «Астон Вилле».

«Борнмут» – Джастин Клюйверт (80 тысяч фунтов в неделю)

Голландская звезда провела достойный первый сезон в Англии, забив семь голов в чемпионате за «Борнмут», в среднем забивая по мячу каждые 276 минут. В настоящее время он также является самым высокооплачиваемым игроком клуба, зарабатывая на 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю больше, чем Доминик Соланке.

«Брентфорд» – Бен Ми (55 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Удивительно, но Айвен Тоуни не является самым высокооплачиваемым игроком «Брентфорда». Вместо этого эта вершина принадлежит опытному Ми, который зарабатывает около 2,8 млн фунтов стерлингов в год.

«Брайтон» – Каору Митома и Льюис Данк (80 тысяч фунтов в неделю)

И Митома, и Данк зарабатывают на 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю больше, чем любой другой игрок «Брайтона». Учитывая их значимость для клуба, неудивительно, что именно эти игроки имеют такую заработную плату.

«Челси» – Ромелу Лукаку и Рахим Стерлинг (325 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Является ли переход Лукаку в «Челси» худшим приобретением в истории Премьер-Лиги по принципу «фунт-фунт»? В топе он точно должен быть. Несмотря на то, что бельгиец провел последние два года в аренде, клуб всё ещё платит ему аппетитную годовую зарплату в размере 16,9 млн фунтов стерлингов. Стерлинг также входит в число игроков с наибольшим доходом в клубе, получая внушительную еженедельную зарплату в размере 325 тысяч фунтов стерлингов, что немного больше, чем он зарабатывал в «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» – Даити Камада (105 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Новичок Камада теперь самый высокооплачиваемый игрок «орлов». Он зарабатывает чуть более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Все ждут, чтобы увидеть японского атакующего полузащитника в этом сезоне в действии.

«Эвертон» – Абдулайе Дюкуре (130 тысяч фунтов в неделю)

В настоящее время Дюкуре зарабатывает немного больше, чем Джордан Пикфорд, и становится самым высокооплачиваемым игроком «Эвертона» в сезоне 2024/2025. В прошлом сезоне он забил несколько важных голов за «ирисок» и, несомненно, сыграет важную роль в предстоящей кампании.

«Фулхэм» – Бернд Лено (130 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Немецкий вратарь отыграл 10 матчей «на ноль» в прошлом сезоне и продемонстрировал впечатляющий процент отраженных ударов — 72,1% в Премьер-Лиге. Учитывая его вклад за последние пару лет, можно сказать, что он оправдывает свою роль самого высокооплачиваемого игрока клуба.

«Ипсвич Таун» – Аксель Туанзебе (20 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Поскольку в контрактах игроков, скорее всего, будут активированы пункты о повышении в классе, вполне вероятно, что ряд игроков «Ипсвича» получат прибавку к зарплате после своего выхода из Чемпионшипа в АПЛ . По данным Capology, Туанзебе по-прежнему остается лидером команды по заработку — 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но не стоит удивляться, если некоторые из новых футболистов команды будут зарабатывать больше.

«Лестер Сити» – Джейми Варди (140 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Учитывая всё, что он сделал для клуба, не может быть никаких претензий к Варди как к самому высокооплачиваемому игроку клуба. В прошлом сезоне он забил голы, которые вернули «лис» в Премьер-Лигу, и даже в свои 37 лет он ещё полон сил.

«Ливерпуль» – Мохамед Салах (350 тысяч фунтов в неделю)

Поскольку Салах вступает в последний год своего контракта с «Ливерпулем», спекуляции вокруг его долгосрочного будущего начали усиливаться. Независимо от того, каким оно будет, Арне Слот, безусловно, рад работать с египетским нападающим в этом сезоне.

«Он [был образцом для подражания], но я не думаю, что он был таковым только в этом сезоне, я думаю, он был таковым на протяжении нескольких лет», — сказал Слот, говоря о Салахе в предсезонке. «Он вернулся в отличной форме, но мне сказали, что для него это нормально».

«Манчестер Сити» – Кевин Де Брюйне (400 тысяч фунтов в неделю)

Де Брюйне, получивший годовую зарплату в размере 20,8 млн фунтов стерлингов, станет самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2024/25. Он зарабатывает немного больше своего товарища по команде Эрлинга Холанда, и, учитывая его значимость для команды Пепа Гвардиолы, неудивительно, что КДБ зарабатывает большие деньги.

«Манчестер Юнайтед» – Каземиро (350 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Прошлый сезон был далеко не лучшим для Каземиро. Бразилец выглядел не так, как играет обычно, но Эрик тен Хаг будет надеяться, что полузащитник сможет переломить ситуацию в этом году. Его связывают с уходом из клуба, но, учитывая, что его контракт действует до 2026 года, исключить его из зарплатной ведомости будет непросто.

«Ньюкасл» – Бруно Гимарайнс (160 тысяч фунтов в неделю)

Этим летом многие ведущие клубы присматривались к Гимарайнсу, и на то были веские причины. Бразильский маэстро продолжает доказывать, что он один из лучших полузащитников в лиге, и неудивительно, что он является самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла».

«Ноттингем Форест» – Никола Миленкович (105 тысяч фунтов в неделю)

Этим летом «Форест» подписал с сербским защитником пятилетний контракт, и с тех пор он обогнал Моргана Гиббса-Уайта и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«Саутгемптон» – Джо Арибо (70 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Учитывая, что Арибо не был постоянным игроком стартового состава с момента прибытия в клуб, несколько удивительно, что он является самым высокооплачиваемым игроком «святых». Зарабатывая немного больше, чем лучший бомбардир прошлого сезона Адам Армстронг. Арибо должен быть доволен своим нынешним контрактом.

«Тоттенхэм» – Хын-Мин Сон (190 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

После того как прошлым летом Харри Кейн покинул клуб, Сон, что неудивительно, взял на себя роль самого высокооплачиваемого игрока клуба. Поскольку его текущий контракт истекает в конце сезона, «Тоттенхэм» надеется вскоре заключить с ним новую сделку.

«Вест Хэм» – Лукас Пакета (150 тысяч фунтов в неделю)

Зарабатывая немного больше, чем Курт Зума и Дэнни Ингс, Пакета попадает в этот список как самый высокооплачиваемый игрок «хаммерс» в сезоне 2024/25.

«Вулверхэмптон» – Пабло Сарабия и Гонсалу Гедеш (90 тысяч фунтов стерлингов в неделю)

Учитывая, что годовая зарплата обоих игроков составляет около 4,7 млн ​​фунтов стерлингов, можно с уверенностью предположить, что банковские счета Сарабии и Гедеша выглядят отлично.