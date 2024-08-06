В «Крыльях Советов» выразили доверие главному тренеру

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил о доверии главному тренеру команды Игорю Осинькину.
После трёх туров в РПЛ самарская команда занимает 16-е место, не набрав ни одного очка. Также клуб стартовал с поражения в Кубке России от махачкалинского «Динамо».
Мы доверяем Игорю Витальевичу.
Даже очень.
Но почему в этом сезоне у Крыльев как никогда ранее всё из рук, точнее, ИЗ НОГ ), валится?
Даже в организации ИГРЫ в этом сезоне5 КС совсем не похожи на себя прежних.
Ладно, если бы просто ПРОИГРЫВАЛИ, но, ведь, проигрывали же в. т. ч. из-за отсутствия своей "фирменной осинкинской" ИГРЫ!
Что случилось-то?
Может, уже "самый главный в команде" устал?
Я, конечно, имею в виду Осинкина.
Сдаётся мне, что такое провальное начало чемпионата самарцами лежит НЕ В ФУТБОЛЬНОЙ, а в ОКОЛОфутбольной плоскости...
Даже очень.
Но почему в этом сезоне у Крыльев как никогда ранее всё из рук, точнее, ИЗ НОГ ), валится?
Даже в организации ИГРЫ в этом сезоне5 КС совсем не похожи на себя прежних.
Ладно, если бы просто ПРОИГРЫВАЛИ, но, ведь, проигрывали же в. т. ч. из-за отсутствия своей "фирменной осинкинской" ИГРЫ!
Что случилось-то?
Может, уже "самый главный в команде" устал?
Я, конечно, имею в виду Осинкина.
Сдаётся мне, что такое провальное начало чемпионата самарцами лежит НЕ В ФУТБОЛЬНОЙ, а в ОКОЛОфутбольной плоскости...
Народ смотрю на защиту ГТ встал... А какие основания этому? КС даже Командой язык не поворачивается назвать. Какие то случайные Люди..., с наполненными памперсами по полю шастают, которые не умеют и не хотят играть.
P.S. Что до Игоря Витальевича... Юниоров своих пусть в основу ставит - толку и то больше будет, - мужики пусть на детей в поле посмотрят..., после этого кое у кого из основы может и совесть проснётся...
Народ смотрю на защиту ГТ встал... А какие основания этому? КС даже Командой язык не поворачивается назвать. Какие то случайные Люди..., с наполненными памперсами по полю шастают, которые не умеют и не хотят играть.
P.S. Что до Игоря Витальевича... Юниоров своих пусть в основу ставит - толку и то больше будет, - мужики пусть на детей в поле посмотрят..., после этого кое у кого из основы может и совесть проснётся...
Не впервой - прорвёмся
Не впервой - прорвёмся
Глупо бы было выразить недоверие главному тренеру, который штампует деньги 💰 для руководства клуба ввиде игроков которых клуб продаёт каждый год пачками .
Глупо бы было выразить недоверие главному тренеру, который штампует деньги 💰 для руководства клуба ввиде игроков которых клуб продаёт каждый год пачками .