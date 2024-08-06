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В «Крыльях Советов» выразили доверие главному тренеру

сегодня, 00:10

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил о доверии главному тренеру команды Игорю Осинькину.

После трёх туров в РПЛ самарская команда занимает 16-е место, не набрав ни одного очка. Также клуб стартовал с поражения в Кубке России от махачкалинского «Динамо».

Мы доверяем Игорю Витальевичу.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 13:09
"Выражать доверие" - это, конечно, хорошо.
Даже очень.
Но почему в этом сезоне у Крыльев как никогда ранее всё из рук, точнее, ИЗ НОГ ), валится?
Даже в организации ИГРЫ в этом сезоне5 КС совсем не похожи на себя прежних.
Ладно, если бы просто ПРОИГРЫВАЛИ, но, ведь, проигрывали же в. т. ч. из-за отсутствия своей "фирменной осинкинской" ИГРЫ!
Что случилось-то?
Может, уже "самый главный в команде" устал?
Я, конечно, имею в виду Осинкина.
Сдаётся мне, что такое провальное начало чемпионата самарцами лежит НЕ В ФУТБОЛЬНОЙ, а в ОКОЛОфутбольной плоскости...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:17
Крылья в этом году играть будут ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:45, ред.
И это ещё судейский корпус Самару мордой по столу не возил! Подключатся и они, совсем тоска-печаль настанет.

Народ смотрю на защиту ГТ встал... А какие основания этому? КС даже Командой язык не поворачивается назвать. Какие то случайные Люди..., с наполненными памперсами по полю шастают, которые не умеют и не хотят играть.

P.S. Что до Игоря Витальевича... Юниоров своих пусть в основу ставит - толку и то больше будет, - мужики пусть на детей в поле посмотрят..., после этого кое у кого из основы может и совесть проснётся...
g6nfsjc2q3x5
g6nfsjc2q3x5
сегодня в 07:54
Ещё пару поражений и доверие пропадёт
ekjtm8d66vne
ekjtm8d66vne
сегодня в 07:48
Начало сезона провалено просто катастрофически и просветоа не видно.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:11
Неудачный отрезок для Игоря Витальевича и Крыльев
Не впервой - прорвёмся
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:10
Виталич - Верим ! )
shlomo
shlomo
сегодня в 06:49
Понятное дело что Игорю доверяют.... но ели еще пара тройка поражений подряд, то....
1viking17
1viking17
сегодня в 06:23
Доверять то доверяют, а когда начнут показывать нормальную и правильную игру????????????
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:03
Думаю тренер знает как исправить положение. Следующий матч дома и надо побеждать.. а победа лучший рецепт преодоления кризиса
sv_1969
sv_1969 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 05:50
Мне кажется у него получилось бы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:48
А кто кроме Осинькина? Человек все знает в КС
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:52
Видимо до следующего матча...
112910415
112910415
сегодня в 04:46
Осинькин многократно доказал свою необходимость !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:25
Осинькин как Золотая антилопа для КС !
Глупо бы было выразить недоверие главному тренеру, который штампует деньги 💰 для руководства клуба ввиде игроков которых клуб продаёт каждый год пачками .
27zxzk655yuc
27zxzk655yuc
сегодня в 03:04
Дядя Игорь всё равно вытащит команду со дна таблицы
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:39
Ну что, во время игр сборных ждем в Краснодаре? Я бы даже посмотрел на его руководство Быками
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:32
Ещё два прокола и доверять прекратят
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