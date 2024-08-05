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Бремер подпишет новый контракт с «Ювентусом»

вчера, 10:24

«Ювентус» и защитник сборной Бразилии Бремер согласовали подписание нового контракта. Сумма отступных за игрока возрастёт, ранее она составляла 60 миллионов евро. Официальное подписание нового соглашения ожидается сегодня.

Напомним, Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» в июле 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2028 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего центрального защитника 40 матчей в Серии А и Кубке Италии, 3 гола и 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 60 миллионов евро.

Ране сообщалось, что «Ювентус» хочет приобрести нападающего «Порту».

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вчера в 11:20
Все кто не попал во вчерашний список на продажу получат предложения о продлении контрактов.
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