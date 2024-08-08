Отстранённый от тренировок с «Вердером» Кейта ищет новый клуб

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вчера, 12:30

Полузащитник «Вердера» не вернётся к тренировкам с основной командой и будет заниматься индивидуально. Такое решение было принято после разговора игрока с его агентом и спортивным руководством бременского клуба.

Директор Клеменс Фриц отметил:

Это была очень открытая дискуссия, в ходе неё мы пришли к общему решению, которое, по нашему мнению, было наилучшим для данной ситуации. Во-первых, мы хотели полностью сосредоточиться на оставшейся части предсезонной подготовки и начале нового сезона, а во-вторых, Наби уже некоторое время думал об этом. Поскольку его положение в команде не изменилось, он хотел бы поискать новый вызов. Вместе с его агентом мы хотим разобраться со всем этим как можно скорее.

16 апреля «Вердер» объявил об отстранении хавбека до конца сезона из-за отказа принимать участие в матче с «Байером». Игрок отправился домой, узнав о том, что его не включили в стартовый состав на игру.