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Защитника «Факела» оштрафовали за поломку микрофона

вчера, 14:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать защитника воронежского «Факела» Игоря Калинина за поломку микрофона основного вещателя в матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

На 50-й минуте Игорь Калинин сознательно ударил ногой по микрофону основного вещателя и повредил его. Был составлен соответствующий акт. За неспортивное поведение Калинина оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 15:42
Микрофон нужно помещать в чугунный защитный кейс...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
Прослеживается не хитрая логика - если б "влепил" по микрофону на 60 минуте - "влетел" бы на 60 штук - так ,что ещё легко отделался...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:55
Человек умышленно нанёс материальный ущерб.
Почему за административное правонарушение наказание выносит общественная организация?
Тут должна работать полиция, используя все необходимые полномочия.
Если бы игроков, громящих подтрибунные помещения, задерживала, как обычных людей, полиция, а потом подвергала их административному аресту, они не считали бы себя людьми высшего сорта. Надо опускать игроков на землю.
3mv4324eh6u7
3mv4324eh6u7
вчера в 14:43
Штраф нужно было наложить в размере полугодовой зарплаты, чтобы думал для чего ноги в футболе нужны.
Гость
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