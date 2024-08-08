Защитника «Факела» оштрафовали за поломку микрофона

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вчера, 14:39

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение оштрафовать защитника воронежского «Факела» за поломку микрофона основного вещателя в матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава комитета .