Защитника «Факела» оштрафовали за поломку микрофона

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать защитника воронежского «Факела» Игоря Калинина за поломку микрофона основного вещателя в матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
На 50-й минуте Игорь Калинин сознательно ударил ногой по микрофону основного вещателя и повредил его. Был составлен соответствующий акт. За неспортивное поведение Калинина оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Почему за административное правонарушение наказание выносит общественная организация?
Тут должна работать полиция, используя все необходимые полномочия.
Если бы игроков, громящих подтрибунные помещения, задерживала, как обычных людей, полиция, а потом подвергала их административному аресту, они не считали бы себя людьми высшего сорта. Надо опускать игроков на землю.
Почему за административное правонарушение наказание выносит общественная организация?
Тут должна работать полиция, используя все необходимые полномочия.
Если бы игроков, громящих подтрибунные помещения, задерживала, как обычных людей, полиция, а потом подвергала их административному аресту, они не считали бы себя людьми высшего сорта. Надо опускать игроков на землю.