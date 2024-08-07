Арбитров, укравших дорожный знак, отстранили от работы на 90 дней

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вчера, 17:11

Арбитры и наказаны за неподобающее поведение.

Польский футбольный союз отстранил данных судей от работы на 90 дней. Эта мера избрана на время изучения ситуации.

Ранее стало известно, что с рефери могут расторгнуть контракты, если обвинения подтвердятся.