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Арбитров, укравших дорожный знак, отстранили от работы на 90 дней

вчера, 17:11

Арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял наказаны за неподобающее поведение.

Польский футбольный союз отстранил данных судей от работы на 90 дней. Эта мера избрана на время изучения ситуации.

Ранее стало известно, что с рефери могут расторгнуть контракты, если обвинения подтвердятся.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 21:07
А эти всего то знак украли.
Президент РФ Дмитрий Медведев наградил экс-президента СССР Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 80 лет, наивысшим орденом Российской Федерации, орденом "Андрея Первозванного".
"Я подписал сегодня указ о вашем награждении нашим высшим орденом - орденом Андрея Первозванного", - заявил Медведев в среду на встрече с Горбачевым. "Я считаю, что это адекватная оценка той большой работы, которую Вы проводили в качестве главы государства", - добавил президент.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:38
Всю жизнь их тянуло к прекрасному ! Не смогли устоять ! ))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:11
Вручит им премия Дарвина. Настолько люди бывают глупы
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:11
Мужики может решили так пошутить.
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:11
"Захотелось"
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:10
После слова люди, надо бы запятую поставить...)))
adekvat
adekvat
вчера в 18:57
Они хоть объяснили зачем он им был нужен?
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:33
Или заставить вот с таким ходить:
112910415
112910415
вчера в 17:54
не быть им больше арбитрами
Futurista
Futurista
вчера в 17:49
Знак им оставьте...пусть хоть как то заработают)...
a-league
a-league
вчера в 17:47, ред.
Повязали алкашей на пункте приёма металлолома ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:42
Вопрос один:

Конкретно, что за знак? На нём Олень был изображён?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:36
Этих арбитров надо было поощрить.
В такое время насмешили всю Европу.
Я бы лучше сказал: "Приз в студию!"
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:36
Зачем так долго изучать, пару дней достаточно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:31, ред.
Вот это попили. 3 месяца похмелья
Гость
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