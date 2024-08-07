Арбитров, укравших дорожный знак, отстранили от работы на 90 дней

Арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусял наказаны за неподобающее поведение.
Польский футбольный союз отстранил данных судей от работы на 90 дней. Эта мера избрана на время изучения ситуации.
Ранее стало известно, что с рефери могут расторгнуть контракты, если обвинения подтвердятся.
Президент РФ Дмитрий Медведев наградил экс-президента СССР Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 80 лет, наивысшим орденом Российской Федерации, орденом "Андрея Первозванного".
"Я подписал сегодня указ о вашем награждении нашим высшим орденом - орденом Андрея Первозванного", - заявил Медведев в среду на встрече с Горбачевым. "Я считаю, что это адекватная оценка той большой работы, которую Вы проводили в качестве главы государства", - добавил президент.
Президент РФ Дмитрий Медведев наградил экс-президента СССР Михаила Горбачева, которому в среду исполнилось 80 лет, наивысшим орденом Российской Федерации, орденом "Андрея Первозванного".
"Я подписал сегодня указ о вашем награждении нашим высшим орденом - орденом Андрея Первозванного", - заявил Медведев в среду на встрече с Горбачевым. "Я считаю, что это адекватная оценка той большой работы, которую Вы проводили в качестве главы государства", - добавил президент.
Конкретно, что за знак? На нём Олень был изображён?
Конкретно, что за знак? На нём Олень был изображён?
В такое время насмешили всю Европу.
Я бы лучше сказал: "Приз в студию!"
В такое время насмешили всю Европу.
Я бы лучше сказал: "Приз в студию!"