2DROTS и «Строгино» откроют новый сезон Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. Матчи пройдут с 30 июля по 1 августа.
30 июля (вторник)
16:00. 2DROTS (Москва) – «Строгино» (Москва)
17:00. «Оргэнергострой» (Димитровград) – «Лада» (Тольятти)
18:00. «Ильпар» (Пермский край) – «Уралец-ТЦ» (Нижний Тагил)
18:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Дружба» (Майкоп)
18:30. «Череповец-СШОР Витязь» – «Динамо-Вологда»
31 июля (среда)
12:30. «Анри» (Владивосток) – «Динамо-Владивосток»
15:00. «Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»
16:00. «Победа» (Хасавюрт) – «Ангушт» (Назрань)
17:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)
17:00. «СШОР-1 Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург)
18:00. «БроукБойз» (Москва) – «Квант» (Калужская область)
18:00. «Нарт» (Черкесск) – «Биолог-Новокубанск»
19:00. «Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)
1 августа (четверг)
16:00. «Сокол» (Казань) – «Волна» (Нижегородская область)
17:45. ZOV (Москва) – «Торпедо-Владимир»
18:00. «Амкал» (Москва) – «Коломна»
19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Тверь»
Время указано московское.