Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2024/2025

2DROTS и «Строгино» откроют новый сезон Кубка России

вчера, 18:46
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Строгино (Москва)Строгино30.07.2024 Не начался

Российский футбольный союз утвердил календарь первого раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25. Матчи пройдут с 30 июля по 1 августа.

30 июля (вторник)

16:00. 2DROTS (Москва) – «Строгино» (Москва)

17:00. «Оргэнергострой» (Димитровград) – «Лада» (Тольятти)

18:00. «Ильпар» (Пермский край) – «Уралец-ТЦ» (Нижний Тагил)

18:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Дружба» (Майкоп)

18:30. «Череповец-СШОР Витязь» – «Динамо-Вологда»

31 июля (среда)

12:30. «Анри» (Владивосток) – «Динамо-Владивосток»

15:00. «Темп» (Барнаул) – «Динамо-Барнаул»

16:00. «Победа» (Хасавюрт) – «Ангушт» (Назрань)

17:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

17:00. «СШОР-1 Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург)

18:00. «БроукБойз» (Москва) – «Квант» (Калужская область)

18:00. «Нарт» (Черкесск) – «Биолог-Новокубанск»

19:00. «Псков» – «Луки-Энергия» (Великие Луки)

1 августа (четверг)

16:00. «Сокол» (Казань) – «Волна» (Нижегородская область)

17:45. ZOV (Москва) – «Торпедо-Владимир»

18:00. «Амкал» (Москва) – «Коломна»

19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Тверь»

Время указано московское.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru
В ЦСКА объяснили, почему были против переноса матча с «Ростовом» из-за жары
21 июля
Сборная Мексики не сможет сыграть с Россией в октябре
20 июля
Сборная России может сыграть на турнире во Вьетнаме и в Малайзии
18 июля
Матчи Кубка России могут провести параллельно с играми Лиги чемпионов
17 июля
Генсек РФС Митрофанов: «В сентябре сборная России проведёт две игры»
16 июля
РФС и Ассоциация футбола Замбии продолжат переговоры
15 июля
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:12
Удачи медийным клубам! В прошлом году остановились в шаге от клубов РПЛ, в этом надеюсь доберутся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:58
Какое знаменательное событие!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 