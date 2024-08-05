Литвинов: «Соболеву тяжело, он индивидуально тренируется на базе»

Полузащитник «Спартака» сообщил, что нападающий проводит тренировки в индивидуальном режиме на базе.

В июле форвард был отстранён от работы с основной командой.

Он всё равно наш игрок, поэтому, конечно, [его] не хватает. Но Угальде в хорошей форме, поэтому хорошая конкуренция.

О том, когда в последний раз виделся с Соболевым

Я вижусь с ним почти каждый день. Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака». Примем ли его в команду обратно? Почему нет? Это наш игрок.

Он не говорил это [что хочет в «Зенит»]. Это внутренняя кухня, и я не буду её раскрывать.