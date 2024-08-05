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Литвинов: «Соболеву тяжело, он индивидуально тренируется на базе»

вчера, 23:56

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что нападающий Александр Соболев проводит тренировки в индивидуальном режиме на базе.

В июле форвард был отстранён от работы с основной командой.

Он всё равно наш игрок, поэтому, конечно, [его] не хватает. Но Угальде в хорошей форме, поэтому хорошая конкуренция.

О том, когда в последний раз виделся с Соболевым

Я вижусь с ним почти каждый день. Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака». Примем ли его в команду обратно? Почему нет? Это наш игрок.

Он не говорил это [что хочет в «Зенит»]. Это внутренняя кухня, и я не буду её раскрывать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:18
Capral.
Вот здесь я с тобой согласен. Ещё добавлю, что при стандартных положениях очень полезен в своей штрафной.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:25
Он не Соболев, скорее Скунсов...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 09:47
Скажу то, в чем убежден! Пока Соболев в команде, Спартак так и будет барахтаться в чемпионате.
А первую очередь из-за его вредоносного влияния на морально-рсихологический климат в команде.
Как футболист, он не ровня Промесу, хотя и тот явно не был европейской звездой, потому команда может с лёгкостью обойтись без него, что уже заметно.
Самомнение, эгоизм, вечные претензии, споры, всем известный факт ,,дельфиниума"- достали всех, даже его портнеров в команде.
Его подвергли остракизму в команде, и правильно сделали.Имея большую зарплату, человек потянулся к большей! И это спартаковец?
Это сразу понял Станкович, проведя ,,операцию " по
удалению ,,опухоли". Молодец!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 09:41
Хочет стать второй Дзюбой аххах
NbKA555
NbKA555
сегодня в 08:11, ред.
Соболев приезжая из Крыльев был одним человеком,скромным,простоватым провинциалом который мечтал играть за большой клуб,тем более Спартак.Но получив бешенные деньги,как это бывает с людьми обычно(когда получают резко то,чего раньше по телеку не видели даже) свели с ума и затмили разум.А потом еще получалось забивать и выдавать хорошие матчи.Это и снесло крышу,дало толчок для короны на голове и гордости несусветной.Стал думать что звезда,что лучший не только в Спартаке,но и в чемпионате,играющий столба.Что незаменим.И захотел больших денег,а лукавый его искусил Зенитом.Вот он и показал что ему важно.Бог конечно судья ему и Он его этой ситуацией вразумляет.Показал,что он все тот же деревенский провинциал,возомнивший из себя звезду незаменимую.Который по итогу никому оказывается не нужен.Ни Спартаку теперь,ведь как заиграла команда и Угальде в ней,ни тем более Зениту.Конечно тяжело такое принять,но если примет и сделает выводы.Начнет пахать,то вылезет.А если продолжит мнить из себя пуп земли.То таких примеров уйма.Всем добра!
2kj7fbzthvg8
2kj7fbzthvg8
сегодня в 07:45
Хотел стать мультимиллионером - оболомилось.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:09
А Зениту он сдался как зайцу стоп сигнал, в крылья тат все плохо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:39, ред.
Его выдерживают.....
Пока в соперниках команды из нижней части таблицы - его маринуют....
Потом пойдут серьёзные противостояния - они и выпустят Кракена....голодного до игр....

А пока...календарно...он не особо и нужен....самое время дать ему время...пропитаться уважением к новому тренерскому штабу...и соскучится по игровому времени....

Аморал и Станкович...кто угодно только не глупенькие....и отлично понимают....оседлай мустанга-вожака и табун побежит в нужном тебе направлении....

Посмотрим чем закончится этот публично-воспитательный процесс.....))
564d7hfuy2na
564d7hfuy2na
сегодня в 05:50
Допрыгался Соболь, теперь локти кусает
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:37
Так Литвинов типа поддержал Соболева.
А нужно ли было это делать демонстративно публично?
Скорее он просто вынес сор из избы, не подумав.
Кстати, без Соболева лучше получается играть.
Играть в футбол, а не тупо забрасывать мяч.
112910415
112910415
сегодня в 04:17
тренер должен по-умному решить
d1metras
d1metras
сегодня в 01:01
Без него лучше. Команда играет более разнообразно в атаке. и Угальде раскрылся. + все эти движухи с Зенитом не красят его.. Да и атмосфера в команде улучшилась.
Capral
Capral
сегодня в 00:24
А меня радует, что Соболь не ушел! Сначала потеряли Промеса, теперь еще и Соболя?! Что касается того, что Литвинов пишет, что Угальде есть и это хорошая конкуренция. Он не прав, это не конкуренция, потому что позиции разные и Угальде, никогда Соболя не заменит, хотя бы в силу своей комплекции и манеры игры- они абсолютно разные, и то, что может Соболев, Угальде не сделает. Пока соперники простые, можно обходиться и без Соболя, но с соперниками, типа Зенита или ЦСКА, где надо продавить соперника, проломить физически- без Соболя не обойтись, он- спец по этим вещам, и очень качественный игрок в этой области. Просто без Соболя, игра кажется быстрее и живее, динамичнее, но это обманчиво. В центре штрафной соперника- нужен силовой нападающий, могущий держать на себе нескольких соперников. Ну вобщем, тренеру решать, что и как, я своё мнение высказал, а там поглядим...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Хотел дельфин перемен! Не знаю кто прав , но пословица гласит: дыма без огня не бывает!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:05, ред.
Не собираешься меняться - жизнь поменяет
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