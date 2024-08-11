Будущее одного из нападающих «Барселоны» остаётся под вопросом

«Барселона» намерена отдать в аренду нападающего Витора Роке. На днях спортивный директор каталонцев Деку провёл встречу с представителями игрока, где объявил им о данном решении. Но Роке не соглашается на аренду. Он хочет либо остаться в клубе, либо уйти в другую команду на постоянной основе.
Напомним, Роке перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2031 года. В прошедшем сезоне 19-летний форвард сыграл 16 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может побороться с «Реалом» за защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.
так как Барса все еще сохраняет доверие к нему.
ВР интересен Порту, Лацио и Наполи.
по мне, лучший вариант - Порту. прогресс будет.
и есть надежда что поднаберется опыта окрепнет в португальском гранде, тем более будут матчи лигичемпионские...затем вернется зверем лучше эндрика и винисиуса.
кстати, Барса подписала азербайджанского вратаря Эльдара Тагизаде))
явно ищут спонсора из Баку.
помню, как азери АТМ 25 млн евро в год платили за надпись
Azerbaijan land of Fire.
бакинские СМИ пишут что переходу вратаря в каталонский клуб содействовал
азербайджанский миллиардер Аднан Ахмедзаде.
а вчера, что интересно, Атлетик Бильбао исключил Нико Уильямса из заявки на товарищеский матч против Штутгарта....и проиграл 4-0 немцам.
кажется, у Лапорту бакинский рычаг))))
так как Барса все еще сохраняет доверие к нему.
ВР интересен Порту, Лацио и Наполи.
по мне, лучший вариант - Порту. прогресс будет.
и есть надежда что поднаберется опыта окрепнет в португальском гранде, тем более будут матчи лигичемпионские...затем вернется зверем лучше эндрика и винисиуса.
кстати, Барса подписала азербайджанского вратаря Эльдара Тагизаде))
явно ищут спонсора из Баку.
помню, как азери АТМ 25 млн евро в год платили за надпись
Azerbaijan land of Fire.
бакинские СМИ пишут что переходу вратаря в каталонский клуб содействовал
азербайджанский миллиардер Аднан Ахмедзаде.
а вчера, что интересно, Атлетик Бильбао исключил Нико Уильямса из заявки на товарищеский матч против Штутгарта....и проиграл 4-0 немцам.
кажется, у Лапорту бакинский рычаг))))