Будущее одного из нападающих «Барселоны» остаётся под вопросом

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вчера, 14:15

«Барселона» намерена отдать в аренду нападающего . На днях спортивный директор каталонцев Деку провёл встречу с представителями игрока, где объявил им о данном решении. Но Роке не соглашается на аренду. Он хочет либо остаться в клубе, либо уйти в другую команду на постоянной основе.

Напомним, Роке перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2031 года. В прошедшем сезоне 19-летний форвард сыграл 16 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может побороться с «Реалом» за защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.