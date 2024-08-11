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«Рома» ведёт переговоры по защитнику «Ренна»

вчера, 13:34

Защитник «Ренна» Лоренц Ассиньон может продолжить карьеру в «Роме». Римляне намерены арендовать игрока с обязательством выкупа, если он достигнет определённых целей. «Ренн» хочет за Ассиньона 12 миллионов евро.

24-летний француз является воспитанником «красно-чёрных». Его контракт с «Ренном» действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне, выступая за родной клуб и «Бёрнли» (на правах аренды), Ассиньо сыграл 35 матчей во всех турнирах, набрал 7 баллов по системе «гол + пас» (3 мяча и 4 ассиста) и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 10 миллионов евро.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:54
Рома нацелена на большие цели)))
трансферы сродни того лето 2000 г...тогда римляне в мае взялим скудетто.
получится повторит такой фокус?
Гость
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