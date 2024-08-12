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«Барселона» не рассчитывает на Роке

вчера, 16:00

«Барселона» не рассчитывает на нападающего Витора Роке в следующем сезоне.

Футболист не впечатлил тренерский штаб.

Клуб готов расстаться с бразильцем за 30 миллионов евро.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:42
Купить 40 млн перспективного игрока, промариновать его весь сезон на лавке, не дав парню игрового времени, чтобы хоть как-то показать себя, а после выставить его на трансфер за 30 млн. Ещё и учитывая то, что игрок не нужен клубу и годичное отсутствие игровой практики у игрока, потенциальные покупатели с большой вероятности ещё опустят этот ценник Да в Барсе сидят просто гении менеджмента.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:12
Странная трансферная политика в Барселоне....
Клуб уже не первое трансферное окно страдает от нехватки денег, ищут спонсоров, продают название стадиона и что-то тому подобное, находят деньги и тратят их непонятно как?! Сами купили молодого и перспективного бразильца который только в январе перешел в клуб за 40 млн€, и теперь готовы отпустить его, еще и за 30лн....
Хави не давал особо игрового времени пареньку, а когда играл общей картины не портил.... как по мне, лучше бы его наигрывали с молодыми талантами, вместо Левандовского...поляк же не вечный
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:05
Молодых ребят лучше в аренду отправлять, а не продавать. Видимо денег совсем не хватает
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