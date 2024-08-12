«Барселона» не рассчитывает на Роке

«Барселона» не рассчитывает на нападающего Витора Роке в следующем сезоне.
Футболист не впечатлил тренерский штаб.
Клуб готов расстаться с бразильцем за 30 миллионов евро.
«Барселона» не рассчитывает на нападающего Витора Роке в следующем сезоне.
Футболист не впечатлил тренерский штаб.
Клуб готов расстаться с бразильцем за 30 миллионов евро.
Клуб уже не первое трансферное окно страдает от нехватки денег, ищут спонсоров, продают название стадиона и что-то тому подобное, находят деньги и тратят их непонятно как?! Сами купили молодого и перспективного бразильца который только в январе перешел в клуб за 40 млн€, и теперь готовы отпустить его, еще и за 30лн....
Хави не давал особо игрового времени пареньку, а когда играл общей картины не портил.... как по мне, лучше бы его наигрывали с молодыми талантами, вместо Левандовского...поляк же не вечный
Клуб уже не первое трансферное окно страдает от нехватки денег, ищут спонсоров, продают название стадиона и что-то тому подобное, находят деньги и тратят их непонятно как?! Сами купили молодого и перспективного бразильца который только в январе перешел в клуб за 40 млн€, и теперь готовы отпустить его, еще и за 30лн....
Хави не давал особо игрового времени пареньку, а когда играл общей картины не портил.... как по мне, лучше бы его наигрывали с молодыми талантами, вместо Левандовского...поляк же не вечный