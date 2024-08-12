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Касинтура высказался о своём будущем

вчера, 17:13

Нападающий клуба «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура дал комментарий на тему своего будущего.

Интерес из других клубов? Пока не надо заглядывать вперед. Все, что есть на данный момент — я в «Динамо» Махачкала и чувствую себя хорошо. Если будут какие-то предложения, которые устроят меня и, в первую очередь, клуб, то посидим и все обсудим.

Нет приоритета «Россия или Европа». Это будет зависеть от того, что лучше для меня в карьере. Но пока ничего такого нет. Если позовет «Зенит»? Не знаю, посмотрим. Вне зависимости от того, кто зовет, важно, чтобы предложение устраивало клуб и меня.

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Все комментарии
4ahexdpqpspv
4ahexdpqpspv
вчера в 18:25
Игрок не плохой, без работы не останется.
e5bhckgvyp2p
e5bhckgvyp2p
вчера в 17:33
Прям звезда какая-то, очередь за ним можно подумать выстроилась
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
Сидел бы в Динамо, а то разговорился
Гость
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