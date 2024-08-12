Касинтура высказался о своём будущем

Нападающий клуба «Динамо» Махачкала дал комментарий на тему своего будущего.

Интерес из других клубов? Пока не надо заглядывать вперед. Все, что есть на данный момент — я в «Динамо» Махачкала и чувствую себя хорошо. Если будут какие-то предложения, которые устроят меня и, в первую очередь, клуб, то посидим и все обсудим.

Нет приоритета «Россия или Европа». Это будет зависеть от того, что лучше для меня в карьере. Но пока ничего такого нет. Если позовет «Зенит»? Не знаю, посмотрим. Вне зависимости от того, кто зовет, важно, чтобы предложение устраивало клуб и меня.