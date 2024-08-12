«Спартаку» предложили бразильского полузащитника

«Спартаку» предложили рассмотреть подписание полузащитника «Форталезы» Эркулеса.
Сам футболист готов присоединиться к «красно-белым». Однако клуб рассматривает и других кандидатов на позицию.
«Спартаку» предложили рассмотреть подписание полузащитника «Форталезы» Эркулеса.
Сам футболист готов присоединиться к «красно-белым». Однако клуб рассматривает и других кандидатов на позицию.
Сейчас наберут Маркиньосов-Жозе-Эркулесов....по 3 рубля пучок....и смысл???
Если Барко сейчас и выделяется игрой...так он и стоит соответственно...не полтора...ни три млн....
По вчерашнему матчу как то и не видно что Спартак потратил больше всех в это окно...
Не та команда ..чтоб брать "кому за 30"...или толстяков с лишним весом....
Клуб не беден....но зачем подтверждать пословицу "Скупой платит дважды"...
Сначала усиляться....а потом усилять "усиление"???
Сейчас наберут Маркиньосов-Жозе-Эркулесов....по 3 рубля пучок....и смысл???
Если Барко сейчас и выделяется игрой...так он и стоит соответственно...не полтора...ни три млн....
По вчерашнему матчу как то и не видно что Спартак потратил больше всех в это окно...
Не та команда ..чтоб брать "кому за 30"...или толстяков с лишним весом....
Клуб не беден....но зачем подтверждать пословицу "Скупой платит дважды"...
Сначала усиляться....а потом усилять "усиление"???