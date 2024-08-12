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«Спартаку» предложили бразильского полузащитника

вчера, 12:56

«Спартаку» предложили рассмотреть подписание полузащитника «Форталезы» Эркулеса.

Сам футболист готов присоединиться к «красно-белым». Однако клуб рассматривает и других кандидатов на позицию.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:52, ред.
Конкретики нет по игровому амплуа этого бразильца, поэтому и трудно обсуждать, насколько он нужен или не нужен "Спартаку". На какую позицию его рассматривают? Полузащитники они разные бывают, крайние, опорные, центральные атакующие (плеймейкеры). Вообще, судя по его стоимости (3 млн в 23 года) вряд ли этот Эркулес является сильным (талантливым, перспективным) игроком, на какой бы позиции он не играл.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:16
Способен ли усилить Спартак игрок стоимостью в 3 млн....да ещё которого пытаются сбыть....???
Сейчас наберут Маркиньосов-Жозе-Эркулесов....по 3 рубля пучок....и смысл???
Если Барко сейчас и выделяется игрой...так он и стоит соответственно...не полтора...ни три млн....
По вчерашнему матчу как то и не видно что Спартак потратил больше всех в это окно...
Не та команда ..чтоб брать "кому за 30"...или толстяков с лишним весом....
Клуб не беден....но зачем подтверждать пословицу "Скупой платит дважды"...
Сначала усиляться....а потом усилять "усиление"???
28c259snzetv
28c259snzetv
вчера в 12:57
Нужно брать, не так часто спартаку предлагают бразильцев.
Гость
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