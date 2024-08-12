Агенты из турецкой Суперлиги связывались с Тюкавиным и Зиньковским

Агенты из чемпионата Турции общались с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским. Российским футболистам предлагали рассмотреть турецкую Суперлигу для дальнейшего предложения карьеры. Агенты даже успели предложить услуги Тюкавина и Зиньковского «Бешикташу» и «Галатасараю».
Оба игрока отказались уезжать в Турцию. Тюкавин заявил, что будет рассматривать переход только в топ-5 европейских лиг. Зиньковский сообщил, что намерен остаться в РПЛ и бороться за место в стартовом составе «Спартака».