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Агенты из турецкой Суперлиги связывались с Тюкавиным и Зиньковским

вчера, 12:31

Агенты из чемпионата Турции общались с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным и полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским. Российским футболистам предлагали рассмотреть турецкую Суперлигу для дальнейшего предложения карьеры. Агенты даже успели предложить услуги Тюкавина и Зиньковского «Бешикташу» и «Галатасараю».

Оба игрока отказались уезжать в Турцию. Тюкавин заявил, что будет рассматривать переход только в топ-5 европейских лиг. Зиньковский сообщил, что намерен остаться в РПЛ и бороться за место в стартовом составе «Спартака».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:46, ред.
Статья из серии - "Чтобы не скучали.")
FRZZ
FRZZ
вчера в 13:45
Утка очередная, посмотрите кого покупают турки: Икарди, Зиеш, Джеко, Мертенс, Заха, Батшуайи, Иммобиле, Фред, Тадич, Эн-Несери и т.д.
Capral
Capral
вчера в 12:58, ред.
Я не знаю, неужели еще есть идиоты верящие в эту ЧУШЬ?! Топ-5?! А Топ-6 не интересует Тюкавина, не??? Мало того, что Тюкавин от природы очень зависимый и однобокий форвард- статичный, без всякого намёка на манёвренность и технику, так он еще- ленивый и не прогрессирующий игрок. Ну кто, какой глупец будет держать Тюкавина в топ клубе, когда он абсолютно бесперспективный игрок? Я не хочу его обидеть, помню и Уважаю его Отца, но правильно говорят: "природа отдыхает на детях"... Весь матч, практически всегда, Тюкавин пасётся у штрафной соперника, ждет пока ему поднесут мяч и бездействует... Сам, никогда не отходит в поисках мяча, в защите свой команды участия не принимает. Отдаленно, напоминает мне В.Газзаева, тот, тоже стоял вечно в офсайде, "домой" не возвращался, но, был великолепным технарем, обладал потрясающей обводкой, всем, тем, чего и близко нет у Тюкавина!!! Не знаю, очень хочется увидеть топ команду, которая соблазнится Тюкавиным. Но, соблазниться- это еще пол дела, надо еще заиграть, в такой команде...
6y79gt56xj6m
6y79gt56xj6m
вчера в 12:49
Очень смешно, они действительно думают, что в топ-5 они кому-то нужны?
Listoff
Listoff
вчера в 12:46
Тюкавиным интересуются авансом, в Турции на него пахать никто не будет, а индивидуально как игрок он никакой.
shlomo
shlomo
вчера в 12:37
Н вот так... а кто из Топ 5 пригласит... это вопрос вопросов.....
Гость
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