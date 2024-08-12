Агенты из турецкой Суперлиги связывались с Тюкавиным и Зиньковским

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вчера, 12:31

Агенты из чемпионата Турции общались с нападающим «Динамо» и полузащитником «Спартака» . Российским футболистам предлагали рассмотреть турецкую Суперлигу для дальнейшего предложения карьеры. Агенты даже успели предложить услуги Тюкавина и Зиньковского «Бешикташу» и «Галатасараю».