Участник Евро-2024 наотрез отказал «Спартаку». В клубе одержимы вингерами, а команде нужен опорник

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сегодня, 16:19

Собрали коллекцию футболистов на левый фланг.

Известный турок не хочет играть за «Спартак»

Агент турка Актюркоглу из «Галатасарая» заявил, что его клиент не переходит в «Спартак». Стороны не сумели договориться, трансфер сорвался. Именно Керему приписали список требований, который включал дикую зарплату в 4.5 млн евро после уплаты налогов. Даже Роман Зобнин столько в «Спартаке» не получает. Можно даже не сравнивать эти деньги с окладом Акинфеева и старожилов других клубов РПЛ . В Москве Актюркоглу давали значительно меньше денег.

Платить 4.5 млн евро могут только в «Зените». Но там целая коллекция игроков, способных сыграть на левом фланге атаки. В заявке Мостовой, Педро, Артур, Клаудиньо, Изидор, Ахметов и Мантуан. Семаку надо основать тайных кружок любителей вингеров со Станковичем. У серба собирается команда футболистов на левый фланг атаки. Зиньковский, Медина, новичок Маркиньос. У Бонгонда был опыт игры слева, ведь левша. Хлусевич и Барко тоже там играли.

Ветеран Зобнин, учитывая его универсальность, появлялся на левом фланге нападения. Проще говоря, у «Спартака» есть семь человек, которых можно поставить на левый фланг вместо Промеса. Но «Галатасараю» предлагали 22 миллиона евро за двух футболистов на левый фланг – защитника Кена и вингера Актюркоглу. Но зачем клубу из Стамбула отпускать этих футболистов? Сами футболисты не спешат соглашаться, мечтая получить приглашения в еврокубки.

Сложно ставить на игроков, которые изначально не хотят играть за твой клуб. Деньги важны, именно благодаря переплате убедили «Твенте» и Угальде. Сейчас Манфред старается себя показать. Но где гарантия, что у него и Барко хватит мотивации в середине и в конце сезона, когда будут понимать, что у «Спартака» нет шансов на трофеи? У «красно-белых» один из капитанов Соболев оказался вне команды, поскольку честно сказал – мечтал о переходе в «Зенит».

Клубы из Южной Америки используют москвичей

Для начала Станковичу и директору Амаралу надо назвать игроков, которые уедут из «Спартака». Первым в списке является Хесус Медина, парагвайский вингер, которого забрали за 6 млн евро у ЦСКА . В день трансфера все недоумевали, ведь тезка пророка ничего не показал в составе «армейцев», кроме желания выполнять приказы тренера Федотова. Медина выходил даже в роли левого латераля. Но в «Спартаке» играл отрезками и не стал заменой Квинси Промесу.

Медина, который изначально правый вингер, проигрывает борьбу Бонгонда. У африканца высокие шансы остаться в основе, но говорят о ещё одном левом вингере. «Палмейрас» отклонил предложения от «Вест Хэма» и «Фенербахче», которые пытались подписать 19-летнего Уэсли. А теперь ждут, кто заплатит больше. Но «Спартак» обжегся в свое время на подписании Педро Роши. Уэсли оценен рынком в 10 млн евро, а у «Спартака» запрашивают 20-22 млн.

Аргентинцы после трансфера Барко тоже приписывают интерес «Спартака», чтобы поднять акции футболистов. И опять для западного клуба одна цена, а для команды из РПЛ заметно выше. В Москве теперь работает человек из «Бенфики», Амарал понимает хитрые схемы. Но Угальде и Барко взяли с переплатой, то есть в «Спартаке» сознательно идут на риск. Для москвичей трансферы за 12-14 млн евро это дорогие сделки, рискуют целым состоянием.

Также «красно-белые» не сумели получить ни копейки за Соболева и Николсона. Параллельно ищут третьего форварда, молодой Мелешин вряд ли подменит Угальде и Жозе, если понадобиться победный мяч в РПЛ . Дефицит в резерве, как у «Динамо», где после травмы Грулева у Тюкавина нет резервиста с голами. И плохо, что «Спартак» подставился. Решили переплачивать с порога, а это вызовет понятную реакцию продавцов и агентов. Теперь все хотят нагреть руки.

Станкович долго откладывает подписание опорника

Деян пытается поверить в связку Пруцева и Умярова. Но даже если переиначить треугольник в центре поля, оставив одного Умярова в опорной зоне, или даже опробовать Литвинова в полузащите, то не получите ничего чемпионского и нового. Три молодых российских игрока не подходят на роль глубинного плеймейкера и одновременно жесткого человека в отборе. «Спартаку» нужен особый игрок.

Зобнин и Мартинс тоже не могут выполнить требования Станковича. Спортивному директору Амаралу легко искать вингеров, их много. Но будет сложно найти правильного опорника. «Спартак» должен убрать из основы или Пруцева, или Умярова. Также появление тройки хавбеков к двум вингерам оставляет лишь одну позицию на острие. А Угальде не всегда сможет взломать плотную чужую защиту.

«Спартаку» придется оставлять на скамейке перспективных футболистов. Пусть по количеству игроков уже много, на самом деле Станковичу не хватает мастеров. Домашняя нулевая ничья против «Ахмата», когда «Спартаку» позволили ставить рекорды по передачам, показала, что к чемпионской борьбе вот этот состав не готов. Даже Барко тускнеет без поддержки из глубины. А умные опорники стоят диких денег.

Даже за 20-летнего аргентинца Элиана Иралу из «Сан-Лоренсо» придется переплатить. Футболисты класса бельгийца Онана выберут «Астон Виллу», а не «Спартак». Опорник нужен, ведь московский клуб не изменится, если подпишет восьмого человека на позицию левого вингера. Промес был сильнее каждого, кто доступен и может прийти после него. Важнее повторить футбол ещё одного чемпиона России.

Бразилец Фернандо бросил тень на каждого, кто пытался заиграть в центре поля «Спартака» после него. А если говорим о мастерстве отбора, то даже Кариока, хотя стал героем шуток фанатов «Спартака», действовал без мяча намного логичнее, чем Пруцев и Умяров. Во многом потому, что «красно-белые» заставляют двух созидательных мягких хавбеков выполнять работу жесткого полузащитника.