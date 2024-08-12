Гильерме: «У меня есть предложения, но пока не могу конкретно сказать»

Бразильский вратарь рассказал о планах по продолжению карьеры.

Что касается моей карьеры, то ничего не решено, сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности. Конечно, планирую продолжать карьеру, не хочу принимать быстрых решений. Всё-таки конец карьеры, важно принять правильное решение. У меня есть предложения, но не могу конкретно сказать. Из зарубежных команд есть предложения из Бразилии, но ещё не понятно.

Допускаю ли, что вернусь в «Локомотив» на другую должность? Я надеюсь, что оставил для себя открытую дверь для этого, чтобы в будущем прийти в «Локомотив» работать.