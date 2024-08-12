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Гильерме: «У меня есть предложения, но пока не могу конкретно сказать»

вчера, 14:29

Бразильский вратарь Гильерме рассказал о планах по продолжению карьеры.

Что касается моей карьеры, то ничего не решено, сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности. Конечно, планирую продолжать карьеру, не хочу принимать быстрых решений. Всё-таки конец карьеры, важно принять правильное решение. У меня есть предложения, но не могу конкретно сказать. Из зарубежных команд есть предложения из Бразилии, но ещё не понятно.

Допускаю ли, что вернусь в «Локомотив» на другую должность? Я надеюсь, что оставил для себя открытую дверь для этого, чтобы в будущем прийти в «Локомотив» работать.

Напомним, 1 июля Гильерме покинул «Локомотив», за который сыграл 387 матчей.

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Гильерме
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:53, ред.
Да мы все знаем эти предложения...
Только тоже тебе не скажем...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:56
Не сочиняй, нет у тебя предложений
dnr2qx3s7gss
dnr2qx3s7gss
вчера в 14:43
Какие там предложения, на пенсию пора.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:40
В принципе уже и можно завязать с футболом... и перейти в структуру Локо.
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