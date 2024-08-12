Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тюкавин точно не покинет «Динамо» до зимы

вчера, 13:14

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о том, что услуги его клиента предлагали «Бешикташу» и «Галатасараю».

Наверное, кто-то что-то знает. Я ничего об этом не знаю. С этими клубами мы по крайней мере не вели переговоры. Может, кто-то еще появился, не знаю. Не хочу комментировать слухи. Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с «Динамо» Махачкала. До зимы он точно отыграет в «Динамо». Каждый день спрашивать одного и то же — ничего не меняется. Кто-то придумал. До этого куда-то еще отправляли. Может, кто-то в «Динамо» вел переговоры с «Бешикташем» и «Галатасараем». Лично я не вел. Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартаку» предложили бразильского полузащитника
Вчера, 12:56
Агенты из турецкой Суперлиги связывались с Тюкавиным и Зиньковским
Вчера, 12:31
Актюркоглу не перейдёт в «Спартак»
Вчера, 11:33
«Спартак» предложил Актюркоглу 3 млн евро в год
Вчера, 10:10
Агент Дркушича сообщил, что игрок решил перейти в «Зенит»
11 августа
Агент Депая рассказал о влиянии Промеса на возможный переход в «Спартак»
11 августа
Сортировать
Все комментарии
cyx97d49da7v
cyx97d49da7v
вчера в 14:50
Перспективы на Европу у Тюкавина очень призрачные, распиаренный игрок , ничего из себя не представляющий, вряд ли кому нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:34
Пусть остаётся....надолго ..
А то Динамо продав его и впрямь сильного напа купит...
112910415
112910415
вчера в 13:49
он бы и рад покинуть, но ...
Capral
Capral
вчера в 13:35
Ну наконец-то, Сафонов сказал правду- никто не звонил, никто не писал. До зимы не покинет? А до зимы, какого года не покинет, почему не уточнил Сафонов? Это же очень важно...
lotsman
lotsman
вчера в 13:18
Конечно не покинет, потому что никто не приглашает.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 