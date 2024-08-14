Российские клубы интересуются полузащитником «Лилля»

Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» , высказался о будущем своего клиента.

Я общаюсь с многими клубами, в том числе и из России, но называть их не могу. К Андрею действительно есть высокий интерес из РПЛ , клубы мне звонили по поводу его перехода. Но думаю, Илич останется в «Лилле», это мое желание и желание игрока. Что касается трансфера или аренды, то решение всегда за нашим клубом — все будет решаться в ближайшие несколько недель.



Интерес из России к нему большой, но клубы, как я уже сказал, назвать не могу. Если «Лилль» примет решение по аренде или трансферу Илича, то так тому и быть. Игрок не боится ехать в Россию. Почему мы должны этого боятся? Многие сербы играют в России последние 20 лет. Все мы знаем ситуацию, но сербские футболисты все равно хотят играть в хороших клубах.



Андрей хочет остаться во Франции, его клуб будет играть в ЛЧ , а Лига 1 входит в топ-5 лучших лиг Европы, и для нас это важно. Я хочу только лучшего для футболиста, но все зависит от решения «Лилля». Мое мнение такое — они сохранят Илича в клубе, потому что они хорошего мнения о футболисте. А матчи в ЛЧ — отличный опыт для Андрея.