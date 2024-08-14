Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьИспания. Примера 2024/2025

Бронзовый призёр ЧМ-2014 Блинд завершил карьеру в сборной Нидерландов

вчера, 16:15

Защитник «Жироны» и сборной Нидерландов Дейли Блинд на своей странице в социальной сети «X» объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Для меня было честью надевать оранжевую футболку 108 раз, это высшее достижение как игрока: представлять свою страну. В течение одиннадцати лет я делал всё, что мог, чтобы продолжать носить эту красивую оранжевую футболку. Это принесло мне столько прекрасных моментов. Я дорожу этим. Появляется новое, талантливое поколение, и после хорошего разговора с тренером сборной пришло время полностью сосредоточиться на своём клубе и своей семье. Повторюсь, это была большая честь! Это были замечательные годы, спасибо тренерам сборной, персоналу, товарищам по команде и, конечно же, Оранжевому Легиону! Я буду скучать по нему и по вам, ребята. Спасибо всем.

За сборную Блинд дебютировал 6 февраля 2013 года в товарищеском матче с Италией. В её составе он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пепе завершил карьеру в 41 год
08 августа
Холанд показал, как на протяжении 7 часов смотрит на карту
04 августа Фото
Дзагоев: «Вообще не жалею о завершении карьеры»
29 июля
ОфициальноСерхио Асенхо завершил карьеру
27 июля
Экс-игрок МЮ и «Лестера» Симпсон объявил о завершении карьеры
27 июля
Экс-форвард «Ромы» и «Тоттенхэма» решил возобновить карьеру спустя 11 лет
26 июля
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:58, ред.
Дейли Блинд - великолепный игрок, очень классный защитник, своего легендарного отца Дани Блинда, обладателя всех европейских кубков, конечно не превзошёл, но тоже очень многого добился. В составе сборной Голландии стал бронзовым призёром чемпионата мира-2014 и серебряным призёром Лиги наций УЕФА (2019 г.) Замечательная футбольная династия!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:27
Завершил и ладно...
Не был он незаменимым.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:29
Возраст наверное сказывается... нужно давать дорогу молодым.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:16
Последнее время он передвигался по поляне как гусь лапчатый...))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 