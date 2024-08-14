Бронзовый призёр ЧМ-2014 Блинд завершил карьеру в сборной Нидерландов

1723641314

вчера, 16:15

Защитник «Жироны» и сборной Нидерландов на своей странице в социальной сети «X» объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Для меня было честью надевать оранжевую футболку 108 раз, это высшее достижение как игрока: представлять свою страну. В течение одиннадцати лет я делал всё, что мог, чтобы продолжать носить эту красивую оранжевую футболку. Это принесло мне столько прекрасных моментов. Я дорожу этим. Появляется новое, талантливое поколение, и после хорошего разговора с тренером сборной пришло время полностью сосредоточиться на своём клубе и своей семье. Повторюсь, это была большая честь! Это были замечательные годы, спасибо тренерам сборной, персоналу, товарищам по команде и, конечно же, Оранжевому Легиону! Я буду скучать по нему и по вам, ребята. Спасибо всем.

За сборную Блинд дебютировал 6 февраля 2013 года в товарищеском матче с Италией. В её составе он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года.