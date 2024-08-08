Пепе завершил карьеру в 41 год

Защитник Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год.
Футболист поиграл за «Реал», «Порту», «Бешикташ», «Маритиму» и сборную Португалии.
Этим летом Пепе дошёл до 1/4 Евро-2024 со своей национальной сборной.
Защитник Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год.
Футболист поиграл за «Реал», «Порту», «Бешикташ», «Маритиму» и сборную Португалии.
Этим летом Пепе дошёл до 1/4 Евро-2024 со своей национальной сборной.
Правильное решение. Не хочет быть балластом. Уходить нужно вовремя. Не всем это дано.
Правильное решение. Не хочет быть балластом. Уходить нужно вовремя. Не всем это дано.