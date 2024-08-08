Пепе завершил карьеру в 41 год

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вчера, 18:20

Защитник объявил о завершении карьеры в 41 год.

Футболист поиграл за «Реал», «Порту», «Бешикташ», «Маритиму» и сборную Португалии.

Этим летом Пепе дошёл до 1/4 Евро-2024 со своей национальной сборной.