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Пепе завершил карьеру в 41 год

вчера, 18:20

Защитник Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год.

Футболист поиграл за «Реал», «Порту», «Бешикташ», «Маритиму» и сборную Португалии.

Этим летом Пепе дошёл до 1/4 Евро-2024 со своей национальной сборной.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:51
Великолепная карьера, да еще столько лет играть (именно играть) не каждому под силу
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:59
Пепе был крут большую часть своей карьеры. И с Реала ушел раньше, чем я хотел бы того. Его связка с Рамосом - ожно из лучших сочетаний в истории футбола. Все боялись.
А что еще надо?
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 23:50
С интересом в 00 е 10 наблюдал за соперничеством Барсы и Реала ,но когда на горизонте замаячил костолом неадекват пепе ,"симпатии к этой команде растворились ...самый антифутболист всех времен !
5jg5jdn4febx
5jg5jdn4febx
вчера в 21:37
Всему свое время, стоит пожелать ему удачи в дальнейшей карьере.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:33
Какая глыба, какой матёрый футболистище! (заимствовано у Ильича) Грустно... Всему есть предел. Спасибо и удачи!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:15
Можно только пожелать успехов в дальнейшем
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 19:59
41 год… Когда ещё уходить то?💀
EIIiada
EIIiada
вчера в 19:32
Сколько хвалебных од в адрес Пепе. Заслужил, наверное. Самый грязный игрок 10-х годов трансформировался в уважаемую легенду португальского футбола. Видимо это Реал заставлял вести себя по-скотски, как и Рамоса впрочем.

Правильное решение. Не хочет быть балластом. Уходить нужно вовремя. Не всем это дано.
Zangiota
Zangiota
вчера в 19:20
Он бы ещё сыграл бы если не посмотрел олимпиаду по телику..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:07
Шляпа сама срывается при виде и звуке Пепе!
Уважуха, хотя фейс....))))
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:58
У Пепе была отличная карьера,титул каждые 26 матчей!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:56, ред.
Легенда футбола. Настоящая живая легенда. Через несколько лет увидим в ЛЧ или ЛЕ в качестве главного тренера) Даже не удивлюсь, если возглавит Порту или Реал. Особо не высовывался, не понтовался как мбапе, не был любимцем публики как Месси или Роналду, но этот работяга провел отличную карьеру
K_TS16
K_TS16
вчера в 18:48
Красавчик
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Всему приходит своё время .
Удачи тебе в жизни.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:41
На Евро был ласт дэнс. Причем с рекордом: стал самым возрастным игроком в истории турнира. Выиграл очень-очень много трофеев с «Реалом» и «Порту». Со сборной взял ЧЕ-2016 и Лигу наций. Прекрасная карьера...
u9fwykm7yump
u9fwykm7yump
вчера в 18:41
Хороший игрок много сделал для футбола!!!
adekvat
adekvat
вчера в 18:36
Я думал эта музыка будет вечной, молодец на таком уровне столько проиграл.
Гость
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