Глушенков получил травму в матче против «Химок»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче 5-го тура РПЛ против «Химок»,
Футболист покинул поле на 23-й минуте встречи из-за повреждения руки.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил травму в матче 5-го тура РПЛ против «Химок»,
Футболист покинул поле на 23-й минуте встречи из-за повреждения руки.
Глушенков набрал хорошую форму.
Надеюсь, что он не сломал руку, а его травма не помешает выйти на поле в следующем туре.
Глушенков набрал хорошую форму.
Надеюсь, что он не сломал руку, а его травма не помешает выйти на поле в следующем туре.