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ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глушенков получил травму в матче против «Химок»

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Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:24
Жить будет!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:59
Скорейшего выздоровления Максиму!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:49
Карма, возможно. Слишком много он о себе возомнил в последнее время. Но, в любом случае, здоровья ему.
h44mv325dscs
h44mv325dscs
вчера в 16:45
Стоит пожелать Глушенкову только скорейшего выздоровления.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:39
Травма- это всегда плохо ! Здоровья !
Grundik
Grundik
вчера в 16:35
Линекер в 86-м на ЧМ играл со сломанной рукой и при этом стал лучшим бомбардиром турнира. Так что если перелом не очень серьёзный, то это не критично.
Futurista
Futurista
вчера в 16:28
Доигрался хрен на скрипке...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:04
Для Зенита это потеря.
Глушенков набрал хорошую форму.
Надеюсь, что он не сломал руку, а его травма не помешает выйти на поле в следующем туре.
Вещий
Вещий
вчера в 15:53
Плохо для Зенита.... Максу здоровья и что бы ничего серьезного...
Гость
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