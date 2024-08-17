Стал известен характер травмы полузащитника «Динамо» Нгамалё

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил, что полузащитник Муми Нгамалё получил контактную травму голеностопа.
Игрок в добавленное к первому тайму матча с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ время неудачно столкнулся с защитником самарской команды Томасом Галдамесом в борьбе за мяч. Камерунец был заменён.
Как все видели, у Нгамалё контактная травма голеностопа. Насколько серьёзная, покажет дополнительное обследование. Отёк остановлен, больше он не стал. Завтра будет понятно по срокам. Но предварительно, как обычно в таких случаях, это 4–6 недель.