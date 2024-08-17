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Стал известен характер травмы полузащитника «Динамо» Нгамалё

вчера, 20:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил, что полузащитник Муми Нгамалё получил контактную травму голеностопа.

Игрок в добавленное к первому тайму матча с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ время неудачно столкнулся с защитником самарской команды Томасом Галдамесом в борьбе за мяч. Камерунец был заменён.

Как все видели, у Нгамалё контактная травма голеностопа. Насколько серьёзная, покажет дополнительное обследование. Отёк остановлен, больше он не стал. Завтра будет понятно по срокам. Но предварительно, как обычно в таких случаях, это 4–6 недель.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:37
Не за что)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:52
Здоровья ему и быстрого восстановления!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:34
Спасибо, поправили.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:29
Ув.админы Спартак играет дома а не в гостях как стоит в линии
drug01
drug01
вчера в 20:22
Сложная травма, быстрее поправиться...
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