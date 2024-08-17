Стал известен характер травмы полузащитника «Динамо» Нгамалё

1723915048

вчера, 20:17

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил, что полузащитник получил контактную травму голеностопа.

Игрок в добавленное к первому тайму матча с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ время неудачно столкнулся с защитником самарской команды Томасом Галдамесом в борьбе за мяч. Камерунец был заменён.