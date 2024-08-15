Виллиан Роша не успеет восстановиться к матчу против «Локомотива»

Защитник ЦСКА Виллиан получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
По данным источника, состояние бразильца улучшается, однако он, скорее всего, не сможет сыграть в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».
Защитник ЦСКА Виллиан получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
По данным источника, состояние бразильца улучшается, однако он, скорее всего, не сможет сыграть в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».
- Здоровья травмированным, и удачи в дальнейшем обоим клубам! Ждём противостояния!
- Здоровья травмированным, и удачи в дальнейшем обоим клубам! Ждём противостояния!