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Виллиан Роша не успеет восстановиться к матчу против «Локомотива»

вчера, 20:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18.08.2024 в 17:30 Не начался

Защитник ЦСКА Виллиан получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

По данным источника, состояние бразильца улучшается, однако он, скорее всего, не сможет сыграть в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:43
- Топ клуб не должен зависеть только от игры одного футболиста. Выпускайте другого, меняйте схему игры - удивляйте соперника, в конце-концов! У Зенита тоже проблема с Венделом. Всё только наладилось - и на тебе! На месяц-полтора в лазарет. Думаю Семак найдёт правильное решение этой проблемы. И вы найдёте!
- Здоровья травмированным, и удачи в дальнейшем обоим клубам! Ждём противостояния!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:25
Для Коняшек будет плюс если восстановится....
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:18
Надеюсь что парень скоро поправится
qczdc9z3kx68
qczdc9z3kx68
вчера в 20:13
Локомотиву это будет на руку
Гость
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