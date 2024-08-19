«Фулхэм» возобновил переговоры по МакТоминэю

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вчера, 09:46

«Фулхэм» возобновил переговоры о подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии . Ранее манкунианцы отклонили два предложения «дачников». Сообщается, что сейчас «Фулхэм» готовит более выгодные условия для «Манчестер Юнайтед».

Напомним, МакТоминэй — воспитанник «красных дьяволов». Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 27-летний центральный полузащитник сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает шотландца в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Наполи» работает над трансфером МакТоминэя.