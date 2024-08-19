«Фламенго» претендует на защитника ЦСКА

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вчера, 09:22

«Фламенго» проявляет предметный интерес к защитнику ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии . «Красно-чёрные» уже начали переговоры с «армейцами», чтобы выяснить условия, на которых российский клуб готов отпустить игрока.

Напомним, Келвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний правый защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» видит в Келвене замену Уэсли.