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«Фламенго» претендует на защитника ЦСКА

вчера, 09:22

«Фламенго» проявляет предметный интерес к защитнику ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии Келвену. «Красно-чёрные» уже начали переговоры с «армейцами», чтобы выяснить условия, на которых российский клуб готов отпустить игрока.

Напомним, Келвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний правый защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» видит в Келвене замену Уэсли.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:02
Цепкий защитник, надо оставлять в команде.
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вчера в 10:07
Кто в цска играть будет? Команда совсем не блещет.
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вчера в 09:52
Интерес «Фламенго» к защитнику ЦСКА Келвену понятен, учитывая его хорошую игру и потенциал.
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