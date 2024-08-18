Дубль Мозеса помог «Краснодару» переиграть «Пари НН»

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вчера, 22:03

«Краснодар» переиграл «Пари НН» в 5-м туре РПЛ (2:1).

Хуан Мануэль Боселли вывел гостей вперед на 36-й минуте. у «быков» на 76-й и 80-й забил Дэвид Кобнан Мозес.

После этого поединка «Краснодар» находится на 5-й строчке (9 очков), «Пари НН» идет на 8-й позиции (6 баллов).