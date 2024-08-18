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Дубль Мозеса помог «Краснодару» переиграть «Пари НН»

вчера, 22:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Краснодар» переиграл «Пари НН» в 5-м туре РПЛ (2:1).

Хуан Мануэль Боселли вывел гостей вперед на 36-й минуте. у «быков» на 76-й и 80-й забил Дэвид Кобнан Мозес.

После этого поединка «Краснодар» находится на 5-й строчке (9 очков), «Пари НН» идет на 8-й позиции (6 баллов).

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:59
С такой игрой еще не мало попьют.
112910415
112910415
сегодня в 04:41
слабоватая версия Краснодара ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:31
Попили кровушки своим болельщикам Быки .
8nw3z5geaqad
8nw3z5geaqad
вчера в 23:26
Краснодар во время прибавил в игре не упустил победу!
Capral
Capral
вчера в 22:50
С 1979г., и до начала 80-х, в советском футболе, матчи Спартака и тбилисского Динамо- признавались самыми красивыми в первенстве!!! Сейчас, две самые техничные и красиво играющие команды- Спартак и Краснодар!!!!!!! Меня, это- очень радует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:48, ред.
Кстати, здесь судья очень грамотно поступил. Он зафиксировал офсайд на Кривцове в моменте первого гола, зная, что там нет офсайда. Так как ВАР скажет ему. что офсайда нет, главный арбитр будет приглашен посмотреть эпизод (т.к. мнение ВАР и главного арбитра разное). Иначе он бы не посмотрел повтор лично, а ему бы тихой проверкой подтвердили решение и это вызвало бы споры вокруг судей снова
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:47
во время Мозес дублем разродился!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:24
С Победой фк КРАСНОДАР!
Capral
Capral
вчера в 22:20
Ай да, Муса, ай да сукин сын, какой красавчик, как с заменами угадал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всегда говорил- ему бы немного тренерской образованности- цены бы ему не было!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всех болел Краснодара с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так орал, когда Краснодар голы забивал, что думал горло сорву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давай, Краснодар- жми, рви, двигайся дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:20
Вымучили победу, но нет радости. Потому, что нет игры!
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:13
Да уж. Несмотря на результат игра "Краснодара" не понравилась от слова совсем. И Бог с ним с этим привозом Сперцяна. Времени оставалось еще вагон и маленькая тележка. А толку? Одни навесы. С угловых, штрафных, с игры, грузили и грузили с по сути нулевым выхлопом. Ладно сегодня вышло как в поговорке, вода камень точит, да и на вышедшего на замену Мозеса с небес снизошло вдохновение и он за 4 минуты перевернул игру. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, "НН" удачи в следующих матчах. Как-то так на мой взгляд.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:13, ред.
Ну, не знаю-не знаю...
Знатно, конечно, Краснодару сегодня свезло.
Очень знатно...
Уже который матч под руководством Мусаева видно, что в команде игровой "застой": нет никаких новых тактических идей, а результат достигается как и у Зенита за счёт индивидуального мастерства отдельных игроков.
Но у Зенита всё таки квалификация иностранцев - да и наших тоже - игроков повыше будет.
А так-то да.
Мусаев, что называется, угадал с заменой, выпустив Мозеса (не слишком ли много в НАШЕМ чемпионате МОЗЕСОВ - МОЙЗЕСОВ??? )) ).
Кордоба, конечно, в желании сегодня был хорош, но, вот, его физическая форма пока не соответствует сегодняшним реалиям.
Отдельно о Пари НН.
Саша Илич всё таки большой молодец: собрать "из ховна и палок" вполне себе боеспособный НЕуступчивый коллектив - за это ему большой плюс от меня.
Не ожидал такого от "приглашённого иностранного специалиста". )
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:10, ред.
Ну не получается у Мурада Мусаева.
К Краснодару в гости приехал слабый Пари НН.
Кому нужны такие бездарные матчи, я не могу понять.
Это называется "запасайтесь, ребята, валидолом".
А хочется смотреть качественный футбол.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:04
Быки, с победой!

Перед матчем, когда команды стояли в подтрибунном помещении, там не стояли судьи. Я надеюсь, наши уважаемые футбольные аббревиатуры всех мастей и калибров оштрафуют судей в полном составе за несвоевременный выход из раздевалки!

Не нравится мне Гоцук в этом сезоне. Он слишком груб стал и много ошибается. Эпизод с ним на 7 минуте - ГРУБЕЙШАЯ ошибка. Повезло НН, что удар у Виктора Са не получился и он пробил во вратаря в касание. Ударь с расстояния 5 метров в угол ворот - был бы гол.

В середине 1 тайма Агкацев вытащил плотный удар с отскоком от газона из дальнего угла, переведя мяч на угловой. Хороший сейв молодого голкипера. Под конец тайма Сперцян дал неточную передачу на своей половине поля и подарил контратаку сопернику, который воспользовался моментом. Боселли пробил в ближний угол, Агкацев отреагировал, попытался отбить но удар был слишком сильным и мяч отскочил в сетку ворот. Вратаря лично я винить не буду, это мое мнение, можете быть другого мнения. А вот Сперцян привез.

Под конец первого тайма в центре поля один из игроков Пари НН толкнул главного арбитра, у того была кровь на затылке. Момент спорный, судья не мешал эпизоду, но получил в спину, можно было предупреждение дать и поговорить о поведении игрока. И кровь у футболистов является основанием остановить игру и попросить игрока привести себя в порядок, но сам судья с кровью на голове продолжил игру.

Во втором тайме снова Гоцук "отличился". Агкацев взял мяч в руки после углового и быстро ввел в игру рукой. Гоцук двумя руками толкнул Агкацева (который был уже без мяча) и перешагнул через вратаря, помешав встать. Судья проигнорировал этот эпизод полностью. Здесь явная атака вратаря, ЖК как минимум. В добавленное ко 2 тайму время Гоцук нарушил правила на Сперцяне, но судья опять не зафиксировал фол Гоцука.

Не нравится мне Краснодарская игра "на Кордобу". Она не приносит результат, каждый клуб уже знает об этой тактике и легко противостоит ей, держа Кордобу под плотной опекой. Мне в последнее время нравится Мозес, который вышел на замену в этом матче на 69 минуте ("Шапи тайм") и сделал дубль. Очень качественно играет, я бы ставил его в основу вместо Кордобы. До замен Краснодар был беззубый. Как обычно, держали мяч, но всего 1 удар в створ был. Замены решили исход этой игры.

В конце матча Краснодар простил соперника, хотя могли пару раз забить. К концу игры НН сдулся полностью.

Эктов, арендованный Пари НН у Краснодара, провел хороший матч. Были моменты, когда он не дал прострелить со своего фланга, чем помешал Быкам. Хорошо показал себя, я рад его успехам. Сперцян и Кордоба - худшие игроки этой встречи в составе Краснодара. Худшим у гостей я бы назвал Гоцука за ошибки и необоснованно неспортивную игру.

Вперед, Быки!
Гость
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