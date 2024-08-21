«Атлетико» отдаст Вермирена в аренду

Полузащитник Артур Вермирен может уйти из «Атлетико».
По данным источника, «матрасники» планируют отдать своего футболиста в аренду.
В подписании бельгийца заинтересованы «Марсель», «Лейпциг» и «Байер».
Полузащитник Артур Вермирен может уйти из «Атлетико».
По данным источника, «матрасники» планируют отдать своего футболиста в аренду.
В подписании бельгийца заинтересованы «Марсель», «Лейпциг» и «Байер».
На мой взгляд, бельгийцу лучше перейти в Лейпциг или Байер, там у него больше шансов раскрыться, а Атлетико лучше продать игрока и пустить деньги на усиление команды. Артур интересный игрок, но я не уверен, что он раскроется у Симеоне
На мой взгляд, бельгийцу лучше перейти в Лейпциг или Байер, там у него больше шансов раскрыться, а Атлетико лучше продать игрока и пустить деньги на усиление команды. Артур интересный игрок, но я не уверен, что он раскроется у Симеоне