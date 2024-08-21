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«Атлетико» отдаст Вермирена в аренду

сегодня, 00:48

Полузащитник Артур Вермирен может уйти из «Атлетико».

По данным источника, «матрасники» планируют отдать своего футболиста в аренду.

В подписании бельгийца заинтересованы «Марсель», «Лейпциг» и «Байер».

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Все комментарии
5habf7t9yjak
5habf7t9yjak
сегодня в 08:03
Думаю, что переход Вермирена в другой клуб может стать хорошим усилением для этой команды.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:39
Переход Артура в Атлетико изначально был ошибкой! Я нехю хочу задеть или обидеть Атлетико, но стилестически этот игрок не подходит для команды Диего....
На мой взгляд, бельгийцу лучше перейти в Лейпциг или Байер, там у него больше шансов раскрыться, а Атлетико лучше продать игрока и пустить деньги на усиление команды. Артур интересный игрок, но я не уверен, что он раскроется у Симеоне
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:37
Пусть уходит, играет и набирается опыта...
sc9pers35398
sc9pers35398
сегодня в 07:23
Неплохие клубы им интересуются, Атлетико недооценивает его.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:15
19 летнему парню и в аренде в таких клубах надо будет хорошо работать, что бы попадать в состав...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:51
Для защитника за игровой практики подходит Лейпциг. И для Атлетико хороший вариант...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:56
Молодого за игровой практикой...
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