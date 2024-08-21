«Динамо» из Махачкалы объявило о трансфере Гамида Агаларова

Пресс-служба «Динамо» из Махачкалы объявила о трансфере нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.
С футболистом подписан долгосрочный контракт.
Пресс-служба «Динамо» из Махачкалы объявила о трансфере нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.
С футболистом подписан долгосрочный контракт.
Если же и интернету не доверяете, то всегда можно прибегнуть к учителям русского языка )
Во всех статьях будь то про махачкалинское, московское, киевское Динамо идёт обращение - сообщило, обыграло, победило, одержало
Если же и интернету не доверяете, то всегда можно прибегнуть к учителям русского языка )
Во всех статьях будь то про махачкалинское, московское, киевское Динамо идёт обращение - сообщило, обыграло, победило, одержало
Но слово Динамо в русском языке средний род, и если действие исходит от этого слова то у глагола всегда будет окончание на "о"
Если же предложение состояло бы:
Футбольный клуб Динамо сообщил - то тут уже действие идёт от лица мужского рода
Команда Динамо сообщила - тут же действие исходит от лица женского рода
Но слово Динамо в русском языке средний род, и если действие исходит от этого слова то у глагола всегда будет окончание на "о"
Если же предложение состояло бы:
Футбольный клуб Динамо сообщил - то тут уже действие идёт от лица мужского рода
Команда Динамо сообщила - тут же действие исходит от лица женского рода
Динамо что сделал ? Сообщил? Динамо что сделала? Сообщила? Динамо что сделало? Сообщило)
Просто по логике посмотри, что туда подходит.
Динамо что сделал ? Сообщил? Динамо что сделала? Сообщила? Динамо что сделало? Сообщило)
Просто по логике посмотри, что туда подходит.