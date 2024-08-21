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«Динамо» из Махачкалы объявило о трансфере Гамида Агаларова

вчера, 17:11

Пресс-служба «Динамо» из Махачкалы объявила о трансфере нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.

С футболистом подписан долгосрочный контракт.

«Динамо» из Махачкалы объявило о трансфере Гамида Агаларова

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 23:45
После взлета Гамид резко упал. Надеюсь получится ещё раз взлететь, теперь с Динамо.
Бутринец
Бутринец
вчера в 23:43
Просто зачем спорить, когда есть интернет и гугл )

Если же и интернету не доверяете, то всегда можно прибегнуть к учителям русского языка )

Во всех статьях будь то про махачкалинское, московское, киевское Динамо идёт обращение - сообщило, обыграло, победило, одержало
Бутринец
Бутринец ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:36
Если бы предложение состояло бы по-другому , то и окончание было бы другое )
Но слово Динамо в русском языке средний род, и если действие исходит от этого слова то у глагола всегда будет окончание на "о"
Если же предложение состояло бы:
Футбольный клуб Динамо сообщил - то тут уже действие идёт от лица мужского рода
Команда Динамо сообщила - тут же действие исходит от лица женского рода
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:48
Динамо,это клуб,значит он.Все правильно.
lotsman
lotsman ответ Бутринец (раскрыть)
вчера в 21:34
Последний раз. "Динамо" - название клуба, имя. Имя не может не сообщать, ни делать. Что то сообщить может клуб "Динамо" (он). Если говорить о самом слове динамо, то русское значение его - сила. Составная часть слова динамо-машина, генератор постоянного тока. Ни машина, ни генератор не могут ничего ни сказать, ни сообщить. Вот и вся логика, к правилам. Но я уже сказал, что мне всё равно, нравится вам оно, пусть будет оно.
Бутринец
Бутринец ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:16
Причем тут, что мне нравится и что не нравится. Правила русского языка они не подстраиваются, под чьи либо хотения)

Динамо что сделал ? Сообщил? Динамо что сделала? Сообщила? Динамо что сделало? Сообщило)

Просто по логике посмотри, что туда подходит.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:00
Успехов в карьере!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 20:56
Да, я в курсе, но все равно родня.
K_TS16
K_TS16
вчера в 20:14
Перезагрузка?
gorets004
gorets004 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:02
племянник
lotsman
lotsman ответ Бутринец (раскрыть)
вчера в 19:16
Динамо - это не существительное, это имя клуба, футбольного клуба. Не имя выходит на поле, а команда (она) футбольного клуба (он). Ни в одной лиге о клубе не скажут ОНО. Атлетико, Лацио, Торино, Монако........... о всех говорят ОН. И только Динамо почему то ОНО. Но если вам нравится оно, пусть будет оно.)
7jdd3mbtnp3h
7jdd3mbtnp3h
вчера в 19:03
Игрок, который затух очень быстро.
Бутринец
Бутринец ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:02
Пр. дина́мо дина́мо ди - на́ - мо. Существительное, неодушевлённое, средний род, несклоняемое (тип склонения 0 по классификации А.
lotsman
lotsman ответ Бутринец (раскрыть)
вчера в 18:35
А Динамо это что? Оно? Или футбольный клуб? Странное определение для футбольного клуба.)
Бутринец
Бутринец ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:13, ред.
Так прочитай внимательней ) в заголовке написано Динамо объявило, а в статье написано пресс служба объявила )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:06
Удачи и здоровья.Гамид!!!))) надеюсь Динамо повезло с приобретенией
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:02
В Уфе был лучшим бомбардиром,в Ахмате затух.
lotsman
lotsman
вчера в 17:29
Оно объявило. Не знал, что пресс-служба, это оно.)
drug01
drug01
вчера в 17:27
Ахмат плохих игроков не предложит...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:19
Может в Махачкале заиграет , играл же когда то прилично
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
Сын Камиля Агаларова должен играть в Махачкале!!!
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