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Абена — футболист «Спартака»

16 августа 2024, 20:39

Защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама Мьенти Абена стал игроком московского «Спартака».

Футболист подписал контракт с новым клубом на два года. В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в составе венгерской команды во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
moskowcity-petrv
moskowcity-petrv
вчера в 15:27
Истеричные болелы в своём репертуаре.тренеру виднее, что и как
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 14:03
У Фергюсона Рохо, может быть, и не оказался.
Может быть... )
Вообще, по моему мнению, главное достоинство команды Фергюсона в том, что в ней не было ярко выраженных "звёзд", но зато была КОМАНДА, которая ИГРАЛА.
Если привести аналогию с нашим футболом, то, полагаю, именно таким был "бесковский" Спартак и минское Динамо своего чемпионского года
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 11:20
Факт в том, что такой игрок не оказался бы в МЮ времён Фергюссона. Аргентинец играл в оазваленной команде и даже ей несоответствовал.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 11:19
МЮ, конечно, не является моей любимой командой )), но, бывает, что интересные материалы о гейропейском футболе и почитываю...
Как-то наткнулся на "броский" заголовок то ли об АПЛ, то ли о МЮ...
Там и было много посвящено в т. ч. и Маркусу Рохо.
Неплохой такой материал. О Рохо в нём хорошо отзывались.
А потом и самому довелось посмотреть - по ТВ, конечно. А Вы о чём подумали?))) - несколько матчей МЮ, где и Рохо крайнего играл.
Так мне он в тех играх очень понравился.
Да и опять же: НЕважнецкий игрок в АПЛ, точнее, в САМОМ МЮ, выходящий, тем не менее практически регулярно в основе, и НЕважнецкий игрок в РПЛ, хоть бы и в Спартаке.
Как говорили в Одессе, "это - две большие разницы". ))
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 09:52
Так он и ЦЗ в старте в МЮ выходил. Говорю даже 25 матчей ни в одном сезоне не провёл в АПЛ. И с каждым сезоном всё меньше и меньше игр, пока его вообще из клуба не выкинули.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:45
Очередной максимка.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 05:02
Ямайка, Суринама,дальше откуда к нам ещё прибудут?
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 01:38, ред.
Ну тогдась ехали за Луаном, за которого Федун предлагал ОГРОМНЫЕ (для него) деньги - по-моему, 30 миллионов, однако Луан, наслушавшись "добрых советчиков" в лице Ривалдо, Роналдо и пр. практически сбежал от трапа самолёта, поскольку эти "добрые советчики" предсказывали ему великолепное гейропейское будущее.
За что, собственно, сам своей дальнейшей "карьерой" и поплатился.
ПОДЕЛОМ ЕМУ!
А в качестве "утешения" отдали педрошу, но уже за другие, естественно, деньги.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 01:34
Так, а в Спортинге он играл на какой позиции?
Крайнего защитника?
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 01:33
Ну, не знаю, что там Ван Гал спал и видел, но однако в основе МЮ ВЫХОДИЛ!
И неоднократно.
Ван Галл сам тот ещё самовлюблённый индюк: с МЮ тоже не сам ушёл, а "попросили". И очень убедительно. )
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 01:26
Из-за таких трансферов МЮ скатился в середняки. Хорош аргентинец был в Спортинге, но никак не в английском клубе.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 01:19
Чего чего??? Ван Гаал спал и видел как его быстрее из МЮ сплавить. Слабая игра и постоянные травмы. С каждым сезоном всё меньше и меньше игр проводил. Он даже 25 матчей за сезон в АПЛ ни разу не проводил. И в центре обороны в МЮ он также играл.
giga71
giga71
вчера в 01:14
"Побольше бы нам таких отцов из Суринама." Или завет Перетурина в действии.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 01:12
Ничего вообще не было от Педроши позорнейший трансфер. Ехали совсем за другим игроком. Которого нам не продали, а впарили эту бездарность, которая и 500 тысяч не стоила. Абсолютно ничего неумеющий игрок. Не надо на тренера сваливать. Это было дно, да ещё и за огромные бабки.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 01:09
По педроше не согласен.
Ему тренер просто не нашёл место на поле.
А, вот, когда он выходил на позицию АПЗ то был хорош: я прямо таки не ожидал, что мне на новой позиции педроша так понравится: поле очень хорошо видел и пасы отличные раздавал.
Но тренер... (((
Это как кудрявый валерик в центр обороны поставил великолепного крайнего защитника, который всю свою профессиональную карьеру на фланге обороны играл, Маркуса Рохо, ГОРДЕЛИВО И СО ЗНАЧЕНИЕМ сказав - "у нас крайние защитники всегда будут русскими!"
И что?
Впечатление о себе Рохо в Спартаке оставил очень превратное, а, перейдя на фланг обороны САМОГО МЮ, как показал себя, а?
Вот то-то и оно...
Regista_321
Regista_321 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 01:09
Хорошо, попросим, что бы взяли какого-нибудь днаря за 15 млн. Хоть по цене будет соответствовать.
Bad Listener
Bad Listener ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 01:07
это нормально для Урала или Сочи в их нынешнем положении, для Спартака это унизительно и в футбольном смысле абсолютно бессмысленно, если мы конечно не собираемся бороться за выход в ФНЛ)
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 00:58, ред.
Кен не интересен должен быть и Спартаку, а вот второй очень даже интересен, но я сейчас прочитал что он ждёт предложений из топ-5 и сознательно тормозит переговоры со Спартаком. Хотя вчера везде писали что он уже согласился и едет в Москву. В любом случае лучше чем в Спартаке ему могут и не предложить условия. Он всё таки не Винисиус и не Холланд, а всего лишь Актюркоглу. Игрок для РПЛ топ, но для Европы вполне себе средний.
derrik2000
derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 00:56
По поводу турков из Сарая где-то промелькнуло, что одному Спартак просто неинтересен, а второй, Кен который, отказался переходить, т. к. имеет ещё и гражданство Германии, а ТЕ НЕ рекомендуют своим спортсменам подписывать контракты с командами из России.
Вот такие дела...
Regista_321
Regista_321 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 00:47
Я тоже думаю, что трансфер турка не состоится, он уже приносит пользу Сараю в новом сезоне. Совсем не похоже, что он на продажу выставлен.
Ещё раз повторяю 1,5 млн за игрока на скамейку, при стоимости 1 млн - это нормально. Это же не 15 за скамеечника Педрошу.
Bad Listener
Bad Listener ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 00:44
Так да, итак никакущий состав, 80% гнать поганой метлой надо из команды, а они ещё набирают. Я на днях посчитал, 5 игроков плюс минус достойны быть в Спартаке - меньше половины основного состава. Это уже с Барко. Так надо покупать игроков достойных играть за Спартак. Готовых вести Спартак к медалям и конкурировать с Зенитом на равных. А наша трансферная политика мусор всякий из Ференцвароша тащить. А трансфер Актюркоглу никак закрыть не могут, да и не состоится он в итоге скорее всего - совсем в это уже не верится.
Regista_321
Regista_321
вчера в 00:43
1,5 млн за скамеечника для ротации нормально. Вот если бы его взяли за 5 млн то это был бы пи...ц.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 00:41
Лучше пусть на ветер выкинут 1,5 млн чем 15 за Педрошу. Во т это был позорнейший трансфер. Абена и рядом не стоит с этим позорищем.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 00:41
У наших календарь пока "разминочный", а, вот, когда...
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 00:39
Ну, в 2010-м да ещё и в Японии ЭТО были НЕ обычные отступные, а достаточно большие.
Что касается "Может Станковичу нужен этот игрок по каким-то своим соображениям и он уверен, что тот потянет уровень", то уже не первое десятилетие в Спартак ПАЧКАМИ новый тренер завозит совместно с рвачами из селекционной службы игрочишек, а, вот, тех, кто действительно заиграл и кого вспоминаем С БЛАГОДАРНОСТЬЮ даже по минимуму спустя лет 8-10 - на двух руках ещё много НЕзагнутых пальцев останется...
Regista_321
Regista_321
вчера в 00:33
У нас в составе всякие Медины никакущие ещё до Станковича приобретались, которые стоили дороже, а толку чуть. Да ещё и зарплата уверен выше.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 00:31
Не готов делать выводы о игроке по одному матчу. И никому этим заниматься не советую.
Regista_321
Regista_321 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 00:29
Ничего гигантского, это уже годы огромного бабла за молодых игроков. Да и дело не в этом. Может Станковичу нужен этот игрок по каким-то своим соображениям и он уверен, что тот потянет уровень.
Bad Listener
Bad Listener ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 00:25
А сколько лет было Кагаве тогда? Если бы условному Абене было 17 то всё в порядке и вопросов бы не было - собрались выращивать будущую звезду, но Абене 29, лучше чем запасной игрок Ференцвароша он не заиграет уже никогда. Посмотрите что уже привёз Станкович, абсолютно никакого Маркиньоса который основной игрок за 5 миллионов. Путём простой арифметики становится понятно что это провал, распил денег, что угодно, но точно не усиление.
derrik2000
derrik2000 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 00:23
Кагаву Дортмунд ГДЕ купил и когда?
В 2010-м году В ЯПОНИИ.
И был ему всего-то 21 годок.
А здесь 30 лет, сборная Суринама и полное отсутствие всяких перспектив, поскольку возраст практически предпенсионный.
Так что разница просто гигантская между молоденьким способным Кагавой, ВЫИСКАННЫМ в болоте японского "ХУтбола" и задумывающимся о завершении карьеры в Европе суринамцем Абеной.
Да и 300 тыс за молодого ноунейма из футбольного захолустья в 2010-м году - гигантские деньги.
Это сейчас, всего несколько лет назад, ценник взлетел до космических высот.
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