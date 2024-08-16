Абена — футболист «Спартака»

Защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама Мьенти Абена стал игроком московского «Спартака».
Футболист подписал контракт с новым клубом на два года. В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в составе венгерской команды во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
Не, добро бы знал кого-то из МЮ, МС, Баварии, да, на худой конец, из Милана или Фиорентины!!!
НЕТ!
Ему подавай "проверенных, характер стойкий", которые в Ференцвароше ни одному клубу из ТОП-5 гейропы ВООБЩЕ не нужны!
Поневоле позавидуешь болелам Зенита... (((
Не, добро бы знал кого-то из МЮ, МС, Баварии, да, на худой конец, из Милана или Фиорентины!!!
НЕТ!
Ему подавай "проверенных, характер стойкий", которые в Ференцвароше ни одному клубу из ТОП-5 гейропы ВООБЩЕ не нужны!
Поневоле позавидуешь болелам Зенита... (((
Станкович приглашает на "вкусный" оклад своих, уже почти вышедших в тираж, не имеющих никаких перспектив для перехода в ТОП-5, но ЖАЖДУЩИХ "срубить баблишка на старость" игроков из относительно Спартака НИЩЕЙ команды, которую он в недавнем прошлом тренировал, а эти игроки в благодарность Станковичу или какой-то процент с зарплат отстёгивают или "долю малую" )) с подъёмных.
Возможно и то, и другое вместе.
Фантастический вариант?
По-моему, вполне реалистичный.
Ну, больше ничем я не могу объяснить такое "усиление" команды.
НИЧЕМ!
Станкович приглашает на "вкусный" оклад своих, уже почти вышедших в тираж, не имеющих никаких перспектив для перехода в ТОП-5, но ЖАЖДУЩИХ "срубить баблишка на старость" игроков из относительно Спартака НИЩЕЙ команды, которую он в недавнем прошлом тренировал, а эти игроки в благодарность Станковичу или какой-то процент с зарплат отстёгивают или "долю малую" )) с подъёмных.
Возможно и то, и другое вместе.
Фантастический вариант?
По-моему, вполне реалистичный.
Ну, больше ничем я не могу объяснить такое "усиление" команды.
НИЧЕМ!