Абена — футболист «Спартака»

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16 августа 2024, 20:39

Защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама стал игроком московского «Спартака».

Футболист подписал контракт с новым клубом на два года. В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в составе венгерской команды во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.