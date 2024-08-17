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Гонсалез — игрок «Краснодара»

вчера, 10:12

Защитник Алессандро Гонсалес перешёл из «Мальорки» в «Краснодар».

Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Урцгваец будет выступать под 20-м номером.

Гонсалез — игрок «Краснодара»

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Все комментарии
Naherger
Naherger ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:14
Да все правильно.только я бы запретил трансферы не только по возрасту,но по цене.скажет,не дороже 5 пультов.в нынешнее время самое то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:26
Самый удобный вариант это аэропорт Ставрополь. Автобусом до Краснодара 4,5 - 5 часов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:43
Все верно мыслишь. Только не учитываешь наши реалии. Учитывая сложную схему оплаты трансферов легов - это самое то для откатов. А всякие агенты, скауты, юристы и прочие посредники очень хороший аппетит имеют. А на наших, тем более своих ничего не заработаешь. Коррупция в РФ, как и во всем мире неистребима.
tzrwwtpyq297
tzrwwtpyq297
вчера в 15:57
Переход уругвайского защитника Алессандро Гонсалеса из испанской «Мальорки» в российский футбольный клуб «Краснодар» стал интересным событием. Этот переход может способствовать укреплению состава «Краснодара» и повышению их конкурентоспособности в чемпионате России.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Чему быть, того не миновать .
Дай бог чтобы пригодился .
TheBoLt
TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 12:29
Приветствую. Его хотели взять за 2, Мальорка хотела 4. Сошлись на трёх) Трансфер несколько раз был под угрозой срыва ввиду обстоятельств непреодолимой силы, которые тянулись три недели. Три недели назад все было согласовано и подписано, только сейчас он смог приехать в РФ. На воскресный матч, наверное, не успеет, но на следующий тур хотелось бы посмотреть.

Насчет вашего первого предложения - кажется, я такое уже писал)) Полностью согласен, под прицелом должны быть по 5 игроков на каждую позицию, только вот в РФ мало кто захочет ехать, мотивации мало. А в случае с Краснодаром - проблемы с аэропортом, а ближайший тут или Сочи - 5 часов на электричке, или Минводы, он удобнее и рейсов больше, но туда добираться автобусом и часов 7-8. Жить в пути мало кто захочет, Алонсо потому и ушел от нас и даже не скрывал этого. Не было б проблем с перелетами - игроки может и шли бы. В Московские клубы вон какие трансферы хорошие идут)
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:48
На мой взгляд у селекционеров селекционного отдела любого клуба грубо в блокнотике на каждую позицию в команде должно иметься условно 3-4 кандидата. с учетом реалий ( в плане кто к нам поедет, а кто нет) и желательно наверное молодых и перспективных, с учетом отсутствия ЕК. В зимнее ТО атакующего игрока на фланг искали, видимо никого, окромя почти 30-летнего Са не откопали. Теперь на фланг обороны Гонсалеса, которому скоро тоже тридцатник. Неужто за четыре мульта ( ежели верить трансфермаркету) никого помоложе и не хуже уругвайца нельзя было найти. Окромя Козлова ( ну и пусть Д. Косты) собирают товариСЧей предпенсионного возраста. Ладно Смолов, Газинский грубо много сделали для клуба, и.т.д, и.т.п., скажем так, дань уважения, но леги...Нет, возможно он и прекрасный игрок, и более того Галицкому и Ко виднее, но будь моя воля, пока нет ЕК я бы запретил нашим клубам подписывать легионеров старше 23, ну максимум 25 лет. Абсолютно личное субъективное мнение без претензий на истину в последней инстанции.
adekvat
adekvat ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:45
Есть но они как контракт получают, начинают х... страдать.
drug01
drug01
вчера в 11:26
Быки бросают своих воспитанников и берут из за рубежа!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:56
Очередной воспитанник Краснодара... Мечта Галицкого близка... 11 Гонсалесов в составе...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:54
Быкам успехов желаю!Но неужели нет своих в академии?
ABir
ABir
вчера в 10:49
Наверное в Краснодаре большая зарплатная прибавка, иначе трудно объяснить этот переход из Мальорки. Ну или там вообще не играл.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:47
Посмосмотрел на Трансфермаркете информацию об этом игроке, двадцать девять лет - футбольный возраст вроде как уже в расцвете и карьера катится к закату. Рост (173 см) для защитника тоже маловато, хотя для игры на фланге это не главное, вероятно прицел на атаку, что для Краснодара в порядке вещей. И, если учесть, что ранее привлекался для игр в национальную сборную, значит кое-что умеет, а что - скоро узнаем.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:46
Очередной иностранец в российском клубе.
Он может быть очень хорошим игроком, но не наш,
Когда уже наши академии начнут поставлять игроков?
Иначе, зачем они тогда нужны эти самые академии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:45
По русски это Сашка Гончаров))
kdgfm9xdvnez
kdgfm9xdvnez
вчера в 10:39
Пусть ему повезет в Краснодаре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:36
Мне кажется новичок Краснодара станет звездой рпл))
wf8prr87cypa
wf8prr87cypa
вчера в 10:14
Главное, чтобы Гонсалез не оказался косорезом
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