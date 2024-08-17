Гонсалез — игрок «Краснодара»

Защитник Алессандро Гонсалес перешёл из «Мальорки» в «Краснодар».
Контракт рассчитан до лета 2027 года.
Урцгваец будет выступать под 20-м номером.
Защитник Алессандро Гонсалес перешёл из «Мальорки» в «Краснодар».
Контракт рассчитан до лета 2027 года.
Урцгваец будет выступать под 20-м номером.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Насчет вашего первого предложения - кажется, я такое уже писал)) Полностью согласен, под прицелом должны быть по 5 игроков на каждую позицию, только вот в РФ мало кто захочет ехать, мотивации мало. А в случае с Краснодаром - проблемы с аэропортом, а ближайший тут или Сочи - 5 часов на электричке, или Минводы, он удобнее и рейсов больше, но туда добираться автобусом и часов 7-8. Жить в пути мало кто захочет, Алонсо потому и ушел от нас и даже не скрывал этого. Не было б проблем с перелетами - игроки может и шли бы. В Московские клубы вон какие трансферы хорошие идут)
Насчет вашего первого предложения - кажется, я такое уже писал)) Полностью согласен, под прицелом должны быть по 5 игроков на каждую позицию, только вот в РФ мало кто захочет ехать, мотивации мало. А в случае с Краснодаром - проблемы с аэропортом, а ближайший тут или Сочи - 5 часов на электричке, или Минводы, он удобнее и рейсов больше, но туда добираться автобусом и часов 7-8. Жить в пути мало кто захочет, Алонсо потому и ушел от нас и даже не скрывал этого. Не было б проблем с перелетами - игроки может и шли бы. В Московские клубы вон какие трансферы хорошие идут)