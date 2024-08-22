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Платини: «В футболе больше нет различных школ и разнообразия стилей»

вчера, 10:47

Бывший футболист сборной Франции Мишель Платини поделился мнением о качестве современного футбола.

Чемпионат Европы получился неудачным. Меня порадовала только Испания, но игра с двумя вингерами, без десятки...

Больше нет различных школ и разнообразия [стилей]. Все играют как Пеп [Гвардиола]. Раньше были обводки и защита, игра один на один и быстрые действия, теперь же все однообразно.

У Пепа все отлично, он адаптируется к своим футболистам высокого качества. Другие пытаются делать то же самое без таких же сильных игроков.

Мне становится слегка скучно. Сейчас защитников оценивают по владению мячом, а не по тому, как они умеют обороняться. Футболу нужны настоящие защитники. И хватит уже играть с тремя полузащитниками-опекунами.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:58
Это мнение Платини,у меня,как у болельщика другое мнение,так как все хотят играть как сильнейшие-сб Испании,М Сити итд.
Пусть Платини станет тренером и учить играть против Испании,М Сити,не получится у него ничего.Футбол меняется а Платини стареет.
Мне еще нравиться как Реал играет в концовках игр,когда у них ничья,кроме игры с Мальоркой.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Серьёзно? А как же 90-е и тем более ещё раньше времена, когда никто не обращал внимания на удары локтями, когда тем более не было ВАРа и защитники по 10 раз могли за матч на кк въехать в ноги. Нынешние времена как раз защищают техничных игроков и тем более таких как Винисиус, которые, от касания пальцем валятся на землю. Поэтому та же тактика катеначо нынче не работает. Раньше защитники играли грубее.
Вот взять того же Роналдо времён игры за Барсу, у него есть гол а-ля Марадона, когда его и за футболку держали по ногам пинали, а он забил. А вот у Винисиуса такого гола не будет, он просто рухнет и будет кривляться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:35
Глобализация, панимашь!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 19:59
А как по мне, футбол перестал быть зрелищным (сравниваю с эпохой Роналду, Роналдиньо, Зидана и др.), так как защитникам слишком много позволено.
Условный Винисиус, который в каждом матче мог бы устраивать дриблинг-шоу, закладывает финт, и его тут же двумя руками (или одной) хватают за все что можно.
Смотрю обычно только Реал, думал так только в Испании. Но посмотрев многие матчи Евро, который был боевым, но скучным, узнал, что это тренд в принципе.

Отдельно отмечу, что в наше время нивелирована игра рукой в штрафной. Она теперь, видите ли, почти всегда в естественном положении. Дык а кто в своем уме будет умышленно то играть рукой?
Понимаю, что часто игра рукой выглядит действительно случайной. Но можно было не выдумывать десятки аргументом за, а просто постулировать, что любая игра рукой (уж извините) - это фол. Голов было бы больше, драмы - тоже.

Ну и оффсайд пора уже переопределить - по целому корпусу нападающего за линией вне игры. Надоели эти миллиметры из-за которых отменяют гол. Напы стали на всякий случай стремиться на целый корпус быть перед защитниками, отчего вкупе с дозволенностью защитникам хватать руками напа, последние лишились всякого преимущества.

В футболе теперь принято играть без чистого напа, потому что с ним банально очень сложно - то оффсайд, то руками обнимают. Вот и появились ложные 9ки, которые постоянно "вбегают" в штрафную.
pomor45
pomor45
вчера в 19:49
Самое грустное заключается в том, что эта тенденция унификации футбола будет усиливаться и сведёт роль тренера к сугубо воспитательной. Решать дело будет исключительно наличие высококлассных игроков, что будет туже и туже закручивать спираль стоимости таких игроков, вытесняя команды победнее на обочину. Появятся закрытые богатейшие лиги для элит, а обывателям останется смотреть футбол уровнем от дворового до средне бюджетного.
Nety
Nety
вчера в 19:02
В сборных нет своего Реала
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 17:43, ред.
Как-то случайно смотрел женский ЧМ в прошлом году, видел Англию, Бразилию, Германию, Италию, и вот эти девушки играли да, в традиционном стиле , который был в 70-90хх гг у мужчин.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:42
Все так, не добавить, ни отнять.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:47
" ... и разнообразия стилей ". Позвольте не согласиться с Платини. Есть ! В каждой стране свой футбол, который ни на йоту не отличается от того, что был 10,20, 30 лет назад. Но лишь одна сборная выделяется из этого списка, а именно сб. СССР, которая на Евро - 88 и ЧМ - 90 продемонстрировала выдающийся футбол В.В.Лобановского. Именно он явился новатором новых веяний, отличавшихся от "усреднённого" мирового футбола, в котором не было тайн ни для кого. Только усталость ( всего два дня на отдых) после полуфинала на ЧЕ и грубейшие ошибки арбитров в пользу бельгийцев на ЧМ не позволили нашим ребятам добиться бОльшего.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:32
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
derrik2000
derrik2000 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 15:27, ред.
Не согласен.
Приведу сравнение с хоккеем, который был хотя бы ещё в начале 90-х.
Всё то же самое сейчас, как и в футболе.
Нечто "усреднённо-канадское".
А вспомните ТЕ сборные СССР (России), Чехии (Чехословакии), Швеции, Финляндии...
У каждой из них был свой неповторимый стиль, который десятилетиями практически не менялся.
Менялись только игроки, скорости, но СТИЛЬ - это БЫЛА КОНСТАНТА!
А, вот, после того, как целью каждого хоккеиста стал жирный контракт с клубом НХЛ, практически ВСЕ сборные ПРЕКРАТИЛИ играть в свой, ФИРМЕННЫЙ хоккей.
Мне, например, эта "одинаковость" как в играх КХЛ, так и на международных турнирах порядком надоела и уже НЕ смотрю состязания по этому, некогда прекрасному виду спорта, лет 20.
Я, конечно, не беру в сравнение чемпионат России по футболу: здесь, по моему, не играют, а бабки рубят.
Причём все.
От генерального директора до последнего игрока запаса. ((
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 15:23
Атакующий стиль есть только у МС.. За ними приятно наблюдать.. У остальных проблемы.. У кого финансовые, у кого психологические.. Провал Евро был именно из-за этих причин.. ☝️
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:14
Согласен с Платини.
Об ЭТОМ давно уже писал.
ЧЕ и ЧМ стали последние лет 16 НЕИНТЕРЕСНЫ, ОДНООБРАЗНЫ И СКУЧНЫ!
Интерес к этим "массовым мероприятиям" подогревается только околофутбольными новостями: кто сколько "срубил" или кто сколько "срубит", кто с кем спит, кто с кем развёлся или, как сейчас стыдливо пишут, расстался... фотографии жён и любовниц футболёров в неглиже...
В общем, ФУТБОЛ стал шоу-бизнесом.
В наихудшем понимании этого слова.
То есть - БАЛАГАНОМ. ((
ABir
ABir
вчера в 15:12
Больше нет различных национальных школ и разнообразия стилей, потому, как более или менее талантливые игроки с 16 лет начинают кочевать из одной команды
в другую, где больше дадут агентам. На первое место выходит индивидуальное мастерство, потому, как тренеру вообще некогда сыгрываться приглашенных звезд.
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:24
И в 1986, тоже, если ничего не путаю. Оно и понятно- теничный, романтичный футбол- против силового и организованного...)))
Сп62
Сп62
вчера в 13:53
Было бы больше Ямалей было бы больше футбола времён Платини. Но где их брать?
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:51
Это да, но тем не менее немцы в 1982 эту сборную все таки обули
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 13:45
Ностальгировать можно сколько угодно, но всё меняется в мире, не только футбол. Игра вратарей тоже изменилась.
Пеп задал новый стандарт, многие пытаются играть как он, держать мяч. У него и вратарь должен идеально играть ногами.
112910415
112910415
вчера в 13:39
меняются времена, меняются обстоятельства
6ah53gf73k2h
6ah53gf73k2h
вчера в 13:34
Мнение Мишеля Платини представляет интерес для всех любителей футбола, так как он обладает большим опытом и знаниями о развитии этого вида спорта. Его критика отражает актуальные проблемы современного футбола, такие как однообразие стилей игры, отсутствие разнообразия и традиционных методов обороны. Это позволяет нам лучше понять тенденции и вызовы, стоящие перед футболом сегодня, и стимулирует обсуждение возможных путей решения этих проблем.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 13:23
всё не туда пошло раньше, когда южноамериканский клубный футбол стали растаскивать
Futurista
Futurista
вчера в 13:04
Реализован армейский принцип: "Хоть и безобразно, зато единообразно")....
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 12:55
Да там вся сборная была уникальной.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:43
Я бы даже сказал, он, несколько- обобщает европейский футбол...
adekvat
adekvat
вчера в 12:43
В последнее время в футболе много что поменялось, и многое не в лучшую сторону.
баск
баск
вчера в 12:43
Если считать, что Платини говорит только о Европе, то он прав.
Действительно, обособленных национальных школ на континенте практически
не осталось, все играют почти одинаково.

Всё переплелось, переплавилось, охвачено универсальными методическими решениями в выращивании игроков, тренировочном процессе, тактических построениях.

Даже бразильцы, приезжая играть в клубную Европу, скорее становятся
европейцами, чем сохраняют свою футбольную идентичность.
Но это не везде так.

В Северное Америке пытаются играть в некий свой футбол.
И в Южной сохраняется своя историческая специфика, хотя глобальный процесс их конечно тоже затронул, но в меньшей степени, чем Европу.

Там и сейчас можно увидеть и знаменитые аргентинские кружева, и бразильское техническое кудесничество, индивидуальное и командное, и ломовую чилийскую оборону, и уругвайскую сбалансированность.
Полной унификации всего и вся скорее всего не будет, это заметно..

В общем, если повнимательнее смотреть матчи Кубка Либертадорес, то можно обнаружить, что не так всё безнадёжно..)
амурец
амурец
вчера в 12:39
Да Платини был уникум на поле, единственный футболист, по моему он единственный футболист кто три раза подряд заслужил ЗМ
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:37
Согласен с Вами! Утрирует Мишель!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:34
А ведь действительно Мишелю грустно на всё это грустно смотреть, вспоминая в какой футбол играл сам будучи игроком...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:47
Если стиль игры приносит результат, то все равно какой он...
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