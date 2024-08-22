Платини: «В футболе больше нет различных школ и разнообразия стилей»

Бывший футболист сборной Франции поделился мнением о качестве современного футбола.

Чемпионат Европы получился неудачным. Меня порадовала только Испания, но игра с двумя вингерами, без десятки...

Больше нет различных школ и разнообразия [стилей]. Все играют как Пеп [Гвардиола]. Раньше были обводки и защита, игра один на один и быстрые действия, теперь же все однообразно.

У Пепа все отлично, он адаптируется к своим футболистам высокого качества. Другие пытаются делать то же самое без таких же сильных игроков.

Мне становится слегка скучно. Сейчас защитников оценивают по владению мячом, а не по тому, как они умеют обороняться. Футболу нужны настоящие защитники. И хватит уже играть с тремя полузащитниками-опекунами.