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«Брентфорд» подпишет вингера из «Гремио»

вчера, 11:32

Полузащитник «Гремио» Густаво Нуньес Фернандес Гомеш станет игроком «Брентфорда». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. «Гремио» получит 20% от последующей продажи Нуньеса. Вингер уже прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра.

Нуньес является воспитанником «Гремио». В текущем сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее «Брентфорд» подписал защитника «Ливерпуля».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:14
Хорошее вложение должно быть в игрока!
drug01
drug01
вчера в 12:01
Школа Гремио хорошая она много уже подготовила игроков
Гость
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