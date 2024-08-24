«Брентфорд» подпишет вингера из «Гремио»

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вчера, 11:32

Полузащитник «Гремио» станет игроком «Брентфорда». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. «Гремио» получит 20% от последующей продажи Нуньеса. Вингер уже прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра.

Нуньес является воспитанником «Гремио». В текущем сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее «Брентфорд» подписал защитника «Ливерпуля».