Артета рассказал, подпишет ли «Арсенал» нападающего этим летом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, будут ли «канониры» подписывать форварда этим летом.
Это не тот вопрос, который мы себе задаем, потому что у нас есть несколько великолепных нападающих. Мы полностью доверяем нашим игрокам, мы хотим стать лучше, но попробуем сделать это с игроками, которые уже у нас есть.
Вообще, Артета конечно же может играть и без чистого форварда, могут подптсать вингера как он и хочет и кого-то из имеющихся игроков наигрывать на "9"...но кого он обманывает??? Только себя! Жезуса и Нкетиа нужно продавать, и взять толкового, профильного форварда типа Тоуни или Дьекереша...МЮ вон подписал Зиргзее, о котором я сто раз писал, он сразу же сделал свое дело, потому, что он ФОРВАРД!, он свое дело знает! А играть с ложными "9" это так себе затея...
Вообще, Артета конечно же может играть и без чистого форварда, могут подптсать вингера как он и хочет и кого-то из имеющихся игроков наигрывать на "9"...но кого он обманывает??? Только себя! Жезуса и Нкетиа нужно продавать, и взять толкового, профильного форварда типа Тоуни или Дьекереша...МЮ вон подписал Зиргзее, о котором я сто раз писал, он сразу же сделал свое дело, потому, что он ФОРВАРД!, он свое дело знает! А играть с ложными "9" это так себе затея...