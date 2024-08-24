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Артета рассказал, подпишет ли «Арсенал» нападающего этим летом

вчера, 11:17

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, будут ли «канониры» подписывать форварда этим летом.

Это не тот вопрос, который мы себе задаем, потому что у нас есть несколько великолепных нападающих. Мы полностью доверяем нашим игрокам, мы хотим стать лучше, но попробуем сделать это с игроками, которые уже у нас есть.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:20
Утром Артета дал это интервью, а позже Жезус получил очередную травму.....вот тебе пришла беда...
Вообще, Артета конечно же может играть и без чистого форварда, могут подптсать вингера как он и хочет и кого-то из имеющихся игроков наигрывать на "9"...но кого он обманывает??? Только себя! Жезуса и Нкетиа нужно продавать, и взять толкового, профильного форварда типа Тоуни или Дьекереша...МЮ вон подписал Зиргзее, о котором я сто раз писал, он сразу же сделал свое дело, потому, что он ФОРВАРД!, он свое дело знает! А играть с ложными "9" это так себе затея...
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:39
Нам нужен забивака иначе АПЛ не выйграть
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:17
Вообще бы можно было вместо Жезуса, посильнее и покачественнее нападающего взять. Но Артете виднее.
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Ну супер звезду они конечно не подпишут, а их напы тоже не самые плохие.... пусть тренер работает над их прогрессом...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:33
Микель : - "Вот если сегодня с "Виллой" забьём меньше трёх тогда подумаем"...)))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:21
Всем клубам надо хорошо усилиться, если в середине или в конце сезона они не хотят провалиться. Много матчей впереди. Думаю МС будет это на руку, потому-что у них два топ состава, и Пеп отлично делает ротацию. Его авторитет выше любого игрока в клубе. Трудно будет английским клубам сместить их с первого места
Гость
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