Артета рассказал, подпишет ли «Арсенал» нападающего этим летом

Главный тренер «Арсенала» рассказал, будут ли «канониры» подписывать форварда этим летом.

Это не тот вопрос, который мы себе задаем, потому что у нас есть несколько великолепных нападающих. Мы полностью доверяем нашим игрокам, мы хотим стать лучше, но попробуем сделать это с игроками, которые уже у нас есть.