«Барселона» отдала Роке в аренду в «Бетис»

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вчера, 11:04

Нападающий «Барселоны» перешёл на правах аренды в «Бетис».

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Клуб из Андалусии также получит право выкупа игрока.

Бразилец прибыл в каталонскую команду в январе из «Атлетико Паранаэнсе».