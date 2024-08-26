«Барселона» отдала Роке в аренду в «Бетис»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке перешёл на правах аренды в «Бетис».
Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Клуб из Андалусии также получит право выкупа игрока.
Бразилец прибыл в каталонскую команду в январе из «Атлетико Паранаэнсе».
Отсюда постоянная смена тренеров каждые 1-2 года. Прям замкнутая петля. Приходит новый тренер, делает чистку состава, покупает под себя игроков. Через год-два его увольняют, приходит новый тренер и всё повторяется снова. Прямо как в ПСЖ. Но Париж может себе это позволит, у них деньги есть, а Барселона все глубже себя закапывает.
Барселоне нужно копировать не ПСЖ, а МС. Отказаться от мгновенных результатов, поставить одного тренера и дать ему время. Результат придет.
Отсюда постоянная смена тренеров каждые 1-2 года. Прям замкнутая петля. Приходит новый тренер, делает чистку состава, покупает под себя игроков. Через год-два его увольняют, приходит новый тренер и всё повторяется снова. Прямо как в ПСЖ. Но Париж может себе это позволит, у них деньги есть, а Барселона все глубже себя закапывает.
Барселоне нужно копировать не ПСЖ, а МС. Отказаться от мгновенных результатов, поставить одного тренера и дать ему время. Результат придет.