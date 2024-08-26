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«Барселона» отдала Роке в аренду в «Бетис»

вчера, 11:04

Нападающий «Барселоны» Витор Роке перешёл на правах аренды в «Бетис».

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Клуб из Андалусии также получит право выкупа игрока.

Бразилец прибыл в каталонскую команду в январе из «Атлетико Паранаэнсе».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:30
зря, зря его брали !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:40
Хороший нашли вариант куда пристроить игрока. Флик на него рассчитывает, а Роке нужна игровая практика.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:53
Роке абсолютно не уровня топ-клуба и не тянет игру даже в разобранной Барсе.

Отдала и правильно сделала. По сути, не надо было вообще брать в Барселону
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 14:13
Кто там находит игроков, согласовывает покупку игрока за десятки миллионов евро, а потом отдаёт в аренду.
Будто первый день на рынке работают.
На перегонки с Мадридом решили тянуть бразильцев?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:27
Только в январе перешел за 30 млн, не считая бонусов, а уже а аренду отправили. В который раз убеждаюсь, что Барселона не умеет планировать на долгий период. Максимум - строят планы на сезон.

Отсюда постоянная смена тренеров каждые 1-2 года. Прям замкнутая петля. Приходит новый тренер, делает чистку состава, покупает под себя игроков. Через год-два его увольняют, приходит новый тренер и всё повторяется снова. Прямо как в ПСЖ. Но Париж может себе это позволит, у них деньги есть, а Барселона все глубже себя закапывает.

Барселоне нужно копировать не ПСЖ, а МС. Отказаться от мгновенных результатов, поставить одного тренера и дать ему время. Результат придет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:22
Аренда в Бетис ..команда которая сливает концовку чемпионата всем подряд.. барса выбрала худший вариант. Лучше бы отдали в Порту или Спортинг . Теперь игрок получил шанс что то доказать всем что он игрок..а тренера Барсы не правы. Барса почти потеряла игрока..за которого платит много и ещё бонусы нереальные.. если Роке заиграет в Бетиса.. он точно уйдет из Барсы.. а если не заиграет..то его цена резко упадет. Выгоде Бетис. Они получили более менее толкового нападающего..у них как раз проблемы с линией атаки . Посмотрим что из этого получится
shlomo
shlomo
вчера в 12:17
Пусть проявляет себя на поле, а там уже видно будет куда если чё податься.
gs6au6rqveaw
gs6au6rqveaw
вчера в 11:56
Молодой еще для Барселоны.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:18
Может в Бетисе у него получится
t7j3ymbdv2rx
t7j3ymbdv2rx
вчера в 11:06
Этот переход показывает, что «Барселона» готова предоставить своим игрокам возможность играть в других клубах, особенно если это поможет им развиваться и получать новый опыт.
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