Полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне перешёл на правах аренды до конца сезона в «Комо», главным тренером которого является бывший игрок «Арсенала», «Челси» и «Барселоны» Сеск Фабрегас.
За основную команду «Сити» аргентинец дебютировал в марте 2022 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Лас-Пальмасе», где отыграл 30 матчей в Ла Лиге.
Этот пузырь может лопнуть от внутреннего напряжения.
Купить много игроков, не значит сделать команду.
Сеск сам далеко не человек коллективный.
Этот пузырь может лопнуть от внутреннего напряжения.
Купить много игроков, не значит сделать команду.
Сеск сам далеко не человек коллективный.