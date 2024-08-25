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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2024/2025

Команда Фабрегаса арендовала полузащитника «Манчестер Сити»

вчера, 13:24

Полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне перешёл на правах аренды до конца сезона в «Комо», главным тренером которого является бывший игрок «Арсенала», «Челси» и «Барселоны» Сеск Фабрегас.

За основную команду «Сити» аргентинец дебютировал в марте 2022 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Лас-Пальмасе», где отыграл 30 матчей в Ла Лиге.

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Все комментарии
zeqrkrpwze89
zeqrkrpwze89
вчера в 16:31, ред.
Сеск основательно взялся за состав, хочет закрепиться в СерииА
9mwmu52w8cbt
9mwmu52w8cbt
вчера в 14:53
Этот переход показывает, что аргентинский футболист стремится развиваться и получать больше игровой практики. Аренда в «Комо» позволит ему улучшить свои навыки и показать свою игру.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:45
Непонятно зачем он нужен Комо
pqkpy4q7vc78
pqkpy4q7vc78
вчера в 14:13
Одним коматозником больше стало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:50
Не тянет основную команду, раз по арендам болтается...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:31, ред.
Фабрегас продолжает надувать мыльный пузырь.
Этот пузырь может лопнуть от внутреннего напряжения.
Купить много игроков, не значит сделать команду.
Сеск сам далеко не человек коллективный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:25
Так и кочует из команды в команду.
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