Команда Фабрегаса арендовала полузащитника «Манчестер Сити»

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вчера, 13:24

Полузащитник «Манчестер Сити» перешёл на правах аренды до конца сезона в «Комо», главным тренером которого является бывший игрок «Арсенала», «Челси» и «Барселоны» .

За основную команду «Сити» аргентинец дебютировал в марте 2022 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Лас-Пальмасе», где отыграл 30 матчей в Ла Лиге.