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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Зенитом»

вчера, 12:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит ряд эпизодов из матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0). Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц:

Будет рассмотрен выход за пределы технической зоны тренера «Зенита» Анатолия Тимощука. Это первое его нарушение в сезоне. Также рассмотрим задержку выхода «Зенита» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. Кроме того, будет рассмотрено неспортивное поведение Эраковича, который ударил по арке выхода команд при покидании футбольного поля после удаления.

У «Спартака» зафиксирован систематический выход за пределы технической зоны главного тренера команды Деяна Станковича – второе нарушение в сезоне. Также рассмотрим систематический выход за пределы зоны тренера Шакича – первое нарушение в сезоне. И будет рассмотрена задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на 2 минуты 30 секунд.

Дополнительно будет уделено внимание оскорбительному поведению болельщиков «Спартака».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:39
Спасибо, Владимир!!! Взаимно!!!
Было очень приятно, вспомнить незабываемыe мгновения, Великого советского прошлого и футбола в частности!!! Много интересного узнал от Вас, то, чего не знал раньше...
Надеюсь- на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем!!! Удачи Вашему Спартаку- Славному и Великому советскому Клубу!!!!!!!)))))))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:34
Благодарю Вас, Виктор, за содержательную беседу.
Да-а-а-авно ТАК не вспоминал... ))
Как бы весь вечер в этих воспоминаниях не провести: жизнь и футбол не стоят на месте... )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:27
Так ведь Романцев и не скрывал, что будет продолжать курс Бескова. Величие Бескова в том, что он заложил фундамент спартаковской игры- на 20 лет вперед!!! И я уверен, что и сейчас, играй, Спартак, исключительно по методике Бескова, и сейчас не потерялся бы!!! Но Вы правы, прежде всего- это конечно красота бесковского футбола!!!

В 1979г., когда Спартак окреп и стал показывать настоящий кружевной футбол, ветераны Динамо говорили, что они закрывают глаза, и видят- свой футбол, в котором они играли вместе с Бесковым... Об этом писал "Футбол-Хоккей".
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:22
Но главное это, конечно - ИГРА!
Та, которую поставил Бесков Спартаку.
Менялись игроки, страна поменялась, но ИГРА ещё уже при Романцеве была такая же привлекательная.
Одно слово - ИГРА!
А НЕ "битва за два очка"...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:18
И тем не менее, именно при Бескове, Спартак установил рекорд чемпионатов СССР: 10 лет подряд- не ниже третьего места!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:16
Я тоже читал, что патриарх Спартака Н. П. Старостин, при всём уважении к Бескову, его заслугах перед уже Спартаком, со временем к бывшему динамовцу охладел и искал повод...
Видимо, факт того, что Спартак при Бескове в основном "останавливался в шаге от чемпионства", да ещё и ежегодная, просто ГИГАНТСКАЯ ротация состава команды, из-за чего Спартак в начале каждого чемпионата сперва "наШШУпывал игру", а уж потом включался в гонку за чемпионством, его очень раздражала.
Но это я так, только предполагаю... ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:12
Этого я не знаю, но знаю другое, что в 1978г., Андропов хотел видеть в Динамо хоккеиста С.Макарова, но Брежнев был против, сославшись на то, что главный клуб и базовый сборной- только ЦСКА.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
То, что БЕЗ Щёлокова не обошлось, это очевидно!
Для ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ Бескова министр внутренних дел, как говорится, предпоследняя инстанция. )
Последняя - генеральный секретарь ЦК КПСС. ))
А то, что и Гришин, как член Политбюро и болельщик Спартака, тоже приложил к этому переходу руку, тоже думаю, что так и есть: вдвоём с Черненко через Леонида Ильича насели на министра внутренних дел!
Как тут откажешь "уважаемым товарищам"???
)))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Я читал другую версию, что, именно, после звонка Гришина Бесков возглавил Спартак. Насчет Щёлокова не знаю, не слыхал.

Если ничего не путаю, за заговором против Бескова, в 1987г., стоял, один из братьев Старостиных...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
По поводу приглашения в Спартак Бескова ЛИЧНО Гришиным.
Я читал воспоминания помощника К. У. Черненко, который, как оказалось, был страстным болельщиком Спартака и даже на ХОККЕЙНЫЕ матчи Спартак-ЦСКА для совместного просмотра его приглашал Л. И. Брежнев, который ВО время матчей и непосредственно ПОСЛЕ них был необычайно весел и жизнерадостен (понятно почему)) ).
И именно К. У. Черненко после вылета Спартака в 1976 осеннем чемпионате приглашал к себе домой братьев Старостиных (ЧЛЕН ПОЛИТБЮРО - ДОМОЙ!) и там часами слушал заворожённо их воспоминания.
Так вот. По воспоминаниям этого помощника, Прибытков его фамилия, на пост старшего тренера Спартака именно К. И. Бескова, предложили Черненко браться Старостины.
А потом все вопросы, связанные с денежным довольствием (всё таки, как ни крути, а К. И. Бесков был ПОЛКОВНИК внутренней службы и получал, естественно, много больше "гражданских специалистов") утрясали через Черненко, а тот, естественно, через Щёлокова: в нарушение всех мыслимых и немыслимых уставов и прочего, ПОЛКОВНИКА Бескова ОТКОМАНДИРОВАЛИ в Спартак с сохранением, естественно, денежного содержания. ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:49, ред.
Всё же богатые у нас клубы. А я всё волнуюсь, что со дня на день половина команд РПЛ обанкротится, перестанет существовать и исчезнет с лица Земли. Оказывается, зря волнуюсь и не сплю по ночам.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:45
Я видел Голодца в Киеве, в 1980г., когда он работал ст.тренером дублеров Динамо. Мы тогда проиграли 0:3, хотя, первую игру, в 1-м круге выиграли 3:0. Я даже помню, как бедненько, он был одет- в кролячей ношенной шапке и простеньком пальтишке... Человек- он был очень скромный.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:38
Дело в том, что руководство Спартака, после вылета, рассматривало кандидатуру Лобановского, тем более, что в Киеве был конфликт тренера с игроками... Но ничего не получилось, и, по приглашению, лично В.В.Гришина, Бесков возглавил Спартак.

Что касается А.С.Голодца, то он, никогда и не претендовал на роль ст.тренера, он занимался дублерами, среди которых, был наш капитан и мой Знаменитый собеседник А.Ф.Маховиков, а также А.А.Петрушин!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:31
Мне как-то подумалось: а смог бы Спартак БЕЗ К. И. Бескова вернуться С ТРИУМФОМ в Высшую лигу и ТАК ИГРАТЬ потом, прояви руководство ЦС "Динамо" мудрость и назначь его старшим тренером команды?
Он ведь тогда, ПЕРЕД назначением в Спартак, в инспекторский группе прозябал, а на капитанском мостике Динамо стоял "выдающийся футбольный специалист современности" Адамас Соломонович Голодец?

P.S. По-моему, бОльшего глумления над ВЕЛИКИМ РУССКИМ футбольным клубом нельзя было придумать...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:16
Да, увы, сейчас приоритеты уже иные...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13
Да ладно...)
Может быть, кто-то и из-за этого...
Но кто-то, ведь, интуитивно, "по велению души"...
Дело житейское: артисты тоже кушать и хотеЛИ, и хотЯТ...
Сейчас, правда, толстый слой икорки на хлеб с маслом их уже категорически не устраивает...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Некоторые недоброжелатели Спартака считают, что артисты МХАТа болели за Спартак, потому отоваривались в Промкооперации. Но я так не считаю- это неправда и глупость.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:04
Насчёт "весь МХАТ болел" - не знаю, но то, что ГЛАВНЫМ болельщиком Спартака считался Михаил Михайлович Яншин - это мне ещё отец рассказывал. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:59
Вероятно.))) Зато, за вас- весь МХАТ болел!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:56
Так имя-то РУССКОЕ, и КЛУБ - РУССКИЙ! )
Вахтангов, Насрулло, Тофиков и Арменов, думаю, среди болеющих за ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ (советские) команды, практически нет... ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:53
Владимир? Отлично, значит, Вы- не единственный, кто болеет за Славный Клуб, с таким именем!!!
Capral
Capral ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 18:51
Кто не знает своего прошлого- не имеет будущего. Ну а про "успехи" в ЛЧ Зенита- давно всем известнo...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50
Ваше имя я увидел, когда к Вам кто-то из старожилов обращался).
А я - Владимир.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:48
Дружище- не сыпьте соль на рану!!!
Для меня воспоминания о советском прошлом и не только о футбольном- до сих пор теребят душу... Кстате М.Гершкович, еще играя в Торпедо, у Легендарного В.К.Иванова был любимым игроком тренера, о чем рассказывал капитан Торпедо В.Юрин. Светлая ему Память!!!

Мы общаемся довольно долго, а Вашего имени я не знаю... Меня Виктор. Вы наверняка знаете.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:44
Вот время было, а?
Гершкович, Еврюжихин, Папаев, Ловчев...
Ведь, сейчас У НАС тоже есть масса талантов!
Но ПО-ЧЕ-МУ......???
Хозяевам денежная выгода от инородцев, причём, СУЩЕСТВЕННАЯ...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:39
Дело в том, что А.А.Севидов, в Динамо пытался сыграть Гаврилова и Максименкова вместе, но два талантливых диспетчера не ужились на одном поле, каждый тянул одеяло на себя. А вот Гениальному Бескову- это удалось и в финале Спартакиады Макс забил грузинам два гола!!!

Минаев, да- из Спартака к нам пришел, по призыву, верно, также как и Максименков. Максименков, в 1977, после службы в Динамо хотел вернуться в Торпедо, но руководство Динамо соблазнило его денежным довольствием и он остался...

О.В.Долматов- наш Замечательный, многолетний капитан, вообще случайно оказался в Динамо. Его мечта была играть в Торпедо. И вот, еще играя за Кайрат, он получает письмо из Торпедо, с приглашением в клуб. Едет в Москву, а по приезду ему говорят, что им интересуется Динамо- со всеми вытекающими... Долматов встречается с руководством МВД и ему предлагают два варианта- или служить или играть в Динамо. Вот так, Олег Васильевич и остался в Динамо.

Ну а Мишу Гершковича, в Динамо- пригласил, сам Л.И.Яшин!!! Кроме всего, Бесков очень хотел видеть Мишу в Динамо.
1580556558
1580556558 ответ psb8ad9djsm7 (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
"живет только воспоминаниями о советском прошлом "...Спартак Москва - чемпион России 92-94,98-2001, 2017, обладатель кубка России 94, 98, 2003, 2022. В лиге чемпионов "флагман" наш показал, на что он способен. Только ко дну идти
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:15
А Минаев-то всё таки спартаковец! ) Это потом, как говорится, "был призван на военную службу" ), да там и остался.
Как и капитан Спартака Виктор Ольшанский, который был призван, да и остался в ЦСКА.
Обоих помню.
Как помню, естественно, и Максименко.
Какой "сдвоенный центр" на Спартакиаде Бесков из него и Гаврилова сделал в сборной Москвы!
Конфетка!!!
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:21
Я тоже не летописец Динамо (настоящего), но знаю клички своих любимцев- Минаева (Князь) и его лучшего Друга- Максименкова (Граф). Увы, обоих, уже нет. Самая Светлая им Память!!!!!!!
4RT
4RT
вчера в 17:18
Понятно дело. Ведь болелы зенита святые,у них нимб газпрома над головой
Гость
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