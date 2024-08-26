КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит ряд эпизодов из матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0). Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц:
Будет рассмотрен выход за пределы технической зоны тренера «Зенита» Анатолия Тимощука. Это первое его нарушение в сезоне. Также рассмотрим задержку выхода «Зенита» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. Кроме того, будет рассмотрено неспортивное поведение Эраковича, который ударил по арке выхода команд при покидании футбольного поля после удаления.
У «Спартака» зафиксирован систематический выход за пределы технической зоны главного тренера команды Деяна Станковича – второе нарушение в сезоне. Также рассмотрим систематический выход за пределы зоны тренера Шакича – первое нарушение в сезоне. И будет рассмотрена задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на 2 минуты 30 секунд.
Дополнительно будет уделено внимание оскорбительному поведению болельщиков «Спартака».
Было очень приятно, вспомнить незабываемыe мгновения, Великого советского прошлого и футбола в частности!!! Много интересного узнал от Вас, то, чего не знал раньше...
Надеюсь- на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем!!! Удачи Вашему Спартаку- Славному и Великому советскому Клубу!!!!!!!)))))))
Было очень приятно, вспомнить незабываемыe мгновения, Великого советского прошлого и футбола в частности!!! Много интересного узнал от Вас, то, чего не знал раньше...
Надеюсь- на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем!!! Удачи Вашему Спартаку- Славному и Великому советскому Клубу!!!!!!!)))))))
Да-а-а-авно ТАК не вспоминал... ))
Как бы весь вечер в этих воспоминаниях не провести: жизнь и футбол не стоят на месте... )
Да-а-а-авно ТАК не вспоминал... ))
Как бы весь вечер в этих воспоминаниях не провести: жизнь и футбол не стоят на месте... )
В 1979г., когда Спартак окреп и стал показывать настоящий кружевной футбол, ветераны Динамо говорили, что они закрывают глаза, и видят- свой футбол, в котором они играли вместе с Бесковым... Об этом писал "Футбол-Хоккей".
В 1979г., когда Спартак окреп и стал показывать настоящий кружевной футбол, ветераны Динамо говорили, что они закрывают глаза, и видят- свой футбол, в котором они играли вместе с Бесковым... Об этом писал "Футбол-Хоккей".
Та, которую поставил Бесков Спартаку.
Менялись игроки, страна поменялась, но ИГРА ещё уже при Романцеве была такая же привлекательная.
Одно слово - ИГРА!
А НЕ "битва за два очка"...
Та, которую поставил Бесков Спартаку.
Менялись игроки, страна поменялась, но ИГРА ещё уже при Романцеве была такая же привлекательная.
Одно слово - ИГРА!
А НЕ "битва за два очка"...
Видимо, факт того, что Спартак при Бескове в основном "останавливался в шаге от чемпионства", да ещё и ежегодная, просто ГИГАНТСКАЯ ротация состава команды, из-за чего Спартак в начале каждого чемпионата сперва "наШШУпывал игру", а уж потом включался в гонку за чемпионством, его очень раздражала.
Но это я так, только предполагаю... ))
Видимо, факт того, что Спартак при Бескове в основном "останавливался в шаге от чемпионства", да ещё и ежегодная, просто ГИГАНТСКАЯ ротация состава команды, из-за чего Спартак в начале каждого чемпионата сперва "наШШУпывал игру", а уж потом включался в гонку за чемпионством, его очень раздражала.
Но это я так, только предполагаю... ))
Для ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ Бескова министр внутренних дел, как говорится, предпоследняя инстанция. )
Последняя - генеральный секретарь ЦК КПСС. ))
А то, что и Гришин, как член Политбюро и болельщик Спартака, тоже приложил к этому переходу руку, тоже думаю, что так и есть: вдвоём с Черненко через Леонида Ильича насели на министра внутренних дел!
Как тут откажешь "уважаемым товарищам"???
)))
Для ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ Бескова министр внутренних дел, как говорится, предпоследняя инстанция. )
Последняя - генеральный секретарь ЦК КПСС. ))
А то, что и Гришин, как член Политбюро и болельщик Спартака, тоже приложил к этому переходу руку, тоже думаю, что так и есть: вдвоём с Черненко через Леонида Ильича насели на министра внутренних дел!
Как тут откажешь "уважаемым товарищам"???
)))
Если ничего не путаю, за заговором против Бескова, в 1987г., стоял, один из братьев Старостиных...
Если ничего не путаю, за заговором против Бескова, в 1987г., стоял, один из братьев Старостиных...
Я читал воспоминания помощника К. У. Черненко, который, как оказалось, был страстным болельщиком Спартака и даже на ХОККЕЙНЫЕ матчи Спартак-ЦСКА для совместного просмотра его приглашал Л. И. Брежнев, который ВО время матчей и непосредственно ПОСЛЕ них был необычайно весел и жизнерадостен (понятно почему)) ).
И именно К. У. Черненко после вылета Спартака в 1976 осеннем чемпионате приглашал к себе домой братьев Старостиных (ЧЛЕН ПОЛИТБЮРО - ДОМОЙ!) и там часами слушал заворожённо их воспоминания.
Так вот. По воспоминаниям этого помощника, Прибытков его фамилия, на пост старшего тренера Спартака именно К. И. Бескова, предложили Черненко браться Старостины.
А потом все вопросы, связанные с денежным довольствием (всё таки, как ни крути, а К. И. Бесков был ПОЛКОВНИК внутренней службы и получал, естественно, много больше "гражданских специалистов") утрясали через Черненко, а тот, естественно, через Щёлокова: в нарушение всех мыслимых и немыслимых уставов и прочего, ПОЛКОВНИКА Бескова ОТКОМАНДИРОВАЛИ в Спартак с сохранением, естественно, денежного содержания. ))
Я читал воспоминания помощника К. У. Черненко, который, как оказалось, был страстным болельщиком Спартака и даже на ХОККЕЙНЫЕ матчи Спартак-ЦСКА для совместного просмотра его приглашал Л. И. Брежнев, который ВО время матчей и непосредственно ПОСЛЕ них был необычайно весел и жизнерадостен (понятно почему)) ).
И именно К. У. Черненко после вылета Спартака в 1976 осеннем чемпионате приглашал к себе домой братьев Старостиных (ЧЛЕН ПОЛИТБЮРО - ДОМОЙ!) и там часами слушал заворожённо их воспоминания.
Так вот. По воспоминаниям этого помощника, Прибытков его фамилия, на пост старшего тренера Спартака именно К. И. Бескова, предложили Черненко браться Старостины.
А потом все вопросы, связанные с денежным довольствием (всё таки, как ни крути, а К. И. Бесков был ПОЛКОВНИК внутренней службы и получал, естественно, много больше "гражданских специалистов") утрясали через Черненко, а тот, естественно, через Щёлокова: в нарушение всех мыслимых и немыслимых уставов и прочего, ПОЛКОВНИКА Бескова ОТКОМАНДИРОВАЛИ в Спартак с сохранением, естественно, денежного содержания. ))
Что касается А.С.Голодца, то он, никогда и не претендовал на роль ст.тренера, он занимался дублерами, среди которых, был наш капитан и мой Знаменитый собеседник А.Ф.Маховиков, а также А.А.Петрушин!!!
Что касается А.С.Голодца, то он, никогда и не претендовал на роль ст.тренера, он занимался дублерами, среди которых, был наш капитан и мой Знаменитый собеседник А.Ф.Маховиков, а также А.А.Петрушин!!!
Он ведь тогда, ПЕРЕД назначением в Спартак, в инспекторский группе прозябал, а на капитанском мостике Динамо стоял "выдающийся футбольный специалист современности" Адамас Соломонович Голодец?
P.S. По-моему, бОльшего глумления над ВЕЛИКИМ РУССКИМ футбольным клубом нельзя было придумать...
Он ведь тогда, ПЕРЕД назначением в Спартак, в инспекторский группе прозябал, а на капитанском мостике Динамо стоял "выдающийся футбольный специалист современности" Адамас Соломонович Голодец?
P.S. По-моему, бОльшего глумления над ВЕЛИКИМ РУССКИМ футбольным клубом нельзя было придумать...
Может быть, кто-то и из-за этого...
Но кто-то, ведь, интуитивно, "по велению души"...
Дело житейское: артисты тоже кушать и хотеЛИ, и хотЯТ...
Сейчас, правда, толстый слой икорки на хлеб с маслом их уже категорически не устраивает...
Может быть, кто-то и из-за этого...
Но кто-то, ведь, интуитивно, "по велению души"...
Дело житейское: артисты тоже кушать и хотеЛИ, и хотЯТ...
Сейчас, правда, толстый слой икорки на хлеб с маслом их уже категорически не устраивает...
Вахтангов, Насрулло, Тофиков и Арменов, думаю, среди болеющих за ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ (советские) команды, практически нет... ))
Вахтангов, Насрулло, Тофиков и Арменов, думаю, среди болеющих за ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ (советские) команды, практически нет... ))
А я - Владимир.
А я - Владимир.
Для меня воспоминания о советском прошлом и не только о футбольном- до сих пор теребят душу... Кстате М.Гершкович, еще играя в Торпедо, у Легендарного В.К.Иванова был любимым игроком тренера, о чем рассказывал капитан Торпедо В.Юрин. Светлая ему Память!!!
Мы общаемся довольно долго, а Вашего имени я не знаю... Меня Виктор. Вы наверняка знаете.
Для меня воспоминания о советском прошлом и не только о футбольном- до сих пор теребят душу... Кстате М.Гершкович, еще играя в Торпедо, у Легендарного В.К.Иванова был любимым игроком тренера, о чем рассказывал капитан Торпедо В.Юрин. Светлая ему Память!!!
Мы общаемся довольно долго, а Вашего имени я не знаю... Меня Виктор. Вы наверняка знаете.
Гершкович, Еврюжихин, Папаев, Ловчев...
Ведь, сейчас У НАС тоже есть масса талантов!
Но ПО-ЧЕ-МУ......???
Хозяевам денежная выгода от инородцев, причём, СУЩЕСТВЕННАЯ...
Гершкович, Еврюжихин, Папаев, Ловчев...
Ведь, сейчас У НАС тоже есть масса талантов!
Но ПО-ЧЕ-МУ......???
Хозяевам денежная выгода от инородцев, причём, СУЩЕСТВЕННАЯ...
Минаев, да- из Спартака к нам пришел, по призыву, верно, также как и Максименков. Максименков, в 1977, после службы в Динамо хотел вернуться в Торпедо, но руководство Динамо соблазнило его денежным довольствием и он остался...
О.В.Долматов- наш Замечательный, многолетний капитан, вообще случайно оказался в Динамо. Его мечта была играть в Торпедо. И вот, еще играя за Кайрат, он получает письмо из Торпедо, с приглашением в клуб. Едет в Москву, а по приезду ему говорят, что им интересуется Динамо- со всеми вытекающими... Долматов встречается с руководством МВД и ему предлагают два варианта- или служить или играть в Динамо. Вот так, Олег Васильевич и остался в Динамо.
Ну а Мишу Гершковича, в Динамо- пригласил, сам Л.И.Яшин!!! Кроме всего, Бесков очень хотел видеть Мишу в Динамо.
Минаев, да- из Спартака к нам пришел, по призыву, верно, также как и Максименков. Максименков, в 1977, после службы в Динамо хотел вернуться в Торпедо, но руководство Динамо соблазнило его денежным довольствием и он остался...
О.В.Долматов- наш Замечательный, многолетний капитан, вообще случайно оказался в Динамо. Его мечта была играть в Торпедо. И вот, еще играя за Кайрат, он получает письмо из Торпедо, с приглашением в клуб. Едет в Москву, а по приезду ему говорят, что им интересуется Динамо- со всеми вытекающими... Долматов встречается с руководством МВД и ему предлагают два варианта- или служить или играть в Динамо. Вот так, Олег Васильевич и остался в Динамо.
Ну а Мишу Гершковича, в Динамо- пригласил, сам Л.И.Яшин!!! Кроме всего, Бесков очень хотел видеть Мишу в Динамо.
Как и капитан Спартака Виктор Ольшанский, который был призван, да и остался в ЦСКА.
Обоих помню.
Как помню, естественно, и Максименко.
Какой "сдвоенный центр" на Спартакиаде Бесков из него и Гаврилова сделал в сборной Москвы!
Конфетка!!!
Как и капитан Спартака Виктор Ольшанский, который был призван, да и остался в ЦСКА.
Обоих помню.
Как помню, естественно, и Максименко.
Какой "сдвоенный центр" на Спартакиаде Бесков из него и Гаврилова сделал в сборной Москвы!
Конфетка!!!