КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит ряд эпизодов из матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0). Об этом источнику сообщил глава комитета :

Будет рассмотрен выход за пределы технической зоны тренера «Зенита» Анатолия Тимощука. Это первое его нарушение в сезоне. Также рассмотрим задержку выхода «Зенита» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма. Кроме того, будет рассмотрено неспортивное поведение Эраковича, который ударил по арке выхода команд при покидании футбольного поля после удаления.

У «Спартака» зафиксирован систематический выход за пределы технической зоны главного тренера команды Деяна Станковича – второе нарушение в сезоне. Также рассмотрим систематический выход за пределы зоны тренера Шакича – первое нарушение в сезоне. И будет рассмотрена задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на 2 минуты 30 секунд.